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19.11.2020 16:24
Рубрика: Экономика

Евгений Дитрих назначен генеральным директором ГТЛК

Текст: Алексей Дуэль

Бывший министр транспорта России Евгений Дитрих назначен генеральным директором ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) сроком на пять лет. К своим новым обязанностям он приступит 20 ноября, передает "Интерфакс".

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ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных и транспортных компаний, а также предприятий других отраслей. Находится в полной собственности Российской Федерации, ее управление осуществят Минтранс.

Евгений Дитрих был рекомендован на эту должность правительством. Предыдущий руководитель ГТЛК Михаил Полубояринов рекомендован на пост гендиректора "Аэрофлота". Бывший глава этой авиакомпании и ныне министр транспорта Виталий Савельев - на пост председателя совета директоров национального перевозчика.

Назначения в "Аэрофлоте" ожидаются 20 ноября на заочном заседании совета директоров.

Экономика Транспорт Правительство Минтранс

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