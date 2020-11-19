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19.11.2020 12:55
Рубрика: Экономика

Евтухов рассказал о ситуации в металлургической отрасли

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Снижение общего объема производства в металлургической отрасли РФ по итогам года скорректируется в лучшую сторону с нынешних 7% - до 5-6%. Об этом журналистам сообщил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов на открытии саммита Сбербанка "Металлы и горная промышленность России и СНГ 2020".

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Он отметил, что по данным Росстата, за девять месяцев 2020 года выплавка стали в РФ снизилась чуть более чем на 1%, а ее потребление на 2,4%, продукция ее переработки, так называемый следующий передел, то там наблюдается аналогичная ситуация - производство готового проката снизилось на 1%, а потребление - на 4,5%.

"По нашим оценкам и оценкам отраслевого экспертного сообщества все же это снижение было больше, чем 4,5% - порядка 7%. По-другому быть не может, если мы видим, что потребление металлопроката в стройке снизилось на 7% (порядка 40% от всего потребления), в автопроме на 20%, в машиностроении и в ЖКХ, также являющихся основными потребителями, снижение тоже гораздо больше, чем на 7%. Это в среднем. Конечно, понятно, что это средняя температура по больнице, наша оценка такая. Конечно, по концу года ситуация будет чуть лучше, но незначительно. Я думаю, что мы выйдем на уровень 5-6% снижения", - уточнил Виктор Евтухов.

При этом, как отметил представитель Минпромторга, ситуация у металлургов в других странах гораздо хуже. По его словам, речь идет и о зоне НАФТА (Североамериканская зона свободной торговли - прим. "РГ"), и в Евросоюзе, где потребление снизилось более чем на 15%, странах СНГ, показавших снижение почти 10%, Азии - 13%. Увеличение потребления на 8% было отмечено только в Китае.

Фото: iStock
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Виктор Евтухов отметил, что российские компании также чувствуют себя по-разному. В частности, он привел в пример группу "Металлоинвест", у которой даже 1-процентного снижения по выплавке не произошло, и компания заканчивает год в небольшом плюсе.

"Есть какие-то компании, которые более удачно преодолевают. Некоторые чуть похуже, но все же по сравнению с другими странами неплохие показатели нашей металлургии они обеспечены за счет того, что были реализованы и реализуются масштабные инвестпрограммы, что позволило модернизировать и основные производственные фонды и освоить выпуск всей номенклатуры продукции, продукции именно с высокой добавленной стоимостью, то есть самого крайнего передела. Инвестиции продолжаются, они не замораживаются, этот год не исключение. Соответственно, будем с оптимизмом смотреть в будущее, и в недалекое, в том числе, в 2021 год", - подчеркнул замминистра.

Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минпромторг

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