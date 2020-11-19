ФНС анонсировала новый налоговый режим для торговли

В 2021 году в России может появиться новый налоговый режим для ритейла - предполагается, что с его помощью торговля сможет платить налоги автоматически и без предоставления отчетности налоговикам. Об этом заявил в своем выступлении на Всероссийском налоговом форуме глава ФНС Даниил Егоров.

"Я аккуратно скажу, что в следующем году мы уже будем готовы выходить на новый режим . Если нас поддержит министерство финансов, правительство и Дума, то, соответственно, мы увидим новый режим, который на основании онлайн-ККТ (контрольно-кассовой техники - прим. "РГ") полностью берет исчисление налогов на борт Федеральной налоговой службы", - сообщил Егоров. Он напомнил, что сейчас онлайн-кассы, передающие налоговикам сведения обо всех операциях в режиме реального времени, используются не только и не столько как институт налогового контроля, а во многом как инструмент информирования правительства о состоянии ритейла в стране.

Ранее ФНС планировал ввести упрощенную систему налогообложения для торговых предприятий, по которой они платили бы налог с выручки и были бы избавлены от предоставления отчетности налоговикам. Однако, по словам Егорова, "налогоплательщики сказали, что им не очень интересно освобождение от отчетности отдельно по этому режиму".