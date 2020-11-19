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19.11.2020 17:05
Рубрика: Экономика

ФНС анонсировала новый налоговый режим для торговли

Текст: Роман Маркелов
В 2021 году в России может появиться новый налоговый режим для ритейла - предполагается, что с его помощью торговля сможет платить налоги автоматически и без предоставления отчетности налоговикам. Об этом заявил в своем выступлении на Всероссийском налоговом форуме глава ФНС Даниил Егоров.
Фото: Стоян Васев/ТАСС Фото: Стоян Васев/ТАСС
Фото: Стоян Васев/ТАСС
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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"Я аккуратно скажу, что в следующем году мы уже будем готовы выходить на новый режим . Если нас поддержит министерство финансов, правительство и Дума, то, соответственно, мы увидим новый режим, который на основании онлайн-ККТ (контрольно-кассовой техники - прим. "РГ") полностью берет исчисление налогов на борт Федеральной налоговой службы", - сообщил Егоров. Он напомнил, что сейчас онлайн-кассы, передающие налоговикам сведения обо всех операциях в режиме реального времени, используются не только и не столько как институт налогового контроля, а во многом как инструмент информирования правительства о состоянии ритейла в стране.

Ранее ФНС планировал ввести упрощенную систему налогообложения для торговых предприятий, по которой они платили бы налог с выручки и были бы избавлены от предоставления отчетности налоговикам. Однако, по словам Егорова, "налогоплательщики сказали, что им не очень интересно освобождение от отчетности отдельно по этому режиму".

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС Налоговое законодательство

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