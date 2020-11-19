ФНС снизила число выездных проверок в 2020 году

Федеральная налоговая служба (ФНС) более чем в полтора раза сократит количество выездных налоговых проверок по итогам 2020 года. Это следует из выступления главы ФНС Даниила Егорова на Всероссийском налоговом форуме.

По словам Егорова, по итогам десяти месяцев 2020 года ФНС провела 4,2 тысячи проверок, по итогам года их будет около 5,2 тысячи. При этом в прошлом году число проверок составило 9 тысяч - об этом глава ФНС сообщил ранее в четверг на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным. При этом в 2010 году число проверок составляло около 70 тысяч.

"Здесь вопрос не в том, что мы сокращаем проверки, а в том, что мы внедряем аналитические инструменты, и компании видят, что транзакции отслеживаются, и смысла уходить просто никакого. Мы сегодня видим минимальную долю налогового разрыва НДС - 0,43% от всех вычетов страны. Привычка ухода от уплаты налогов уходит", - подчеркнул Егоров.