Что день грядущий нам готовит? Этим сакраментальным вопросом сегодня задаются поголовно все владельцы ресторанов, бистро, кафе и прочих точек французского общепита. Вот уже скоро месяц, как все они закрыты из-за второго по счету общенационального карантина.

"Нас ждет настоящая катастрофа, если рестораны останутся под замком до конца этого года. Мы не можем работать всего несколько месяцев в году. Этого не хватает даже на то, чтобы заплатить банковские кредиты", - констатирует вице-председатель профсоюза предприятий общепита и гостиниц департамента Приморская Шаранта Давид Сео.

Ситуация усугубляется еще тем, что до сих пор неизвестно, будет ли рестораторам разрешено открыть свои заведения в период рождественских и новогодних праздников. Причем информация, которая в эти дни просачивается в местные СМИ из источников, близких к правительству, оптимизма не внушает. Скорее, наоборот. На будущей неделе на фоне некоторого улучшения эпидемиологической ситуации в стране президент Эмманюэль Макрон должен объявить о небольшом ослаблении антиковидных мер. В частности, речь идет о снятии запрета на работу некоторых магазинов, парикмахерских. Но, увы, в этом списке нет ресторанов. Более того, здесь не исключают, что такое положение сохранится и в январе. Все это может привести к тому, что угроза банкротства, как заявил эксперт в вопросах индустрии питания Бернар Бутбуль, реально затронет по меньшей мере половину из 180 тысяч предприятий этого сектора французской экономики.