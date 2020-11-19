Гаджеты с российскими программами по умолчанию появятся не раньше весны

Смартфоны и планшеты с российским программным обеспечением появятся в продаже не раньше 1 марта 2021 года - сроки обязательной предустановки российского софта на электронные устройства перенесут из-за пандемии. Такие поправки к законам "О техническом регулировании" и "О защите прав потребителей" ко второму чтению в Госдуме одобрил комитет ГД по экономической политике.

На смартфоны и компьютеры весной 2021 года установят российские браузеры, антивирусы, навигаторы и другие программы. Фото: Алексей Дружинин/ ТАСС

Сейчас на смартфоны, планшеты и другие электронные устройства по умолчанию установлены в подавляющем большинстве случаев только зарубежные программы, так что иностранцы имеют приоритетный доступ к российским потребителям. Это ставит российских разработчиков в дискриминационные условия.

В последние годы Федеральной антимонопольной службой (ФАС) был рассмотрен ряд дел, в рамках которых были установлены факты препятствия деятельности российским разработчикам программного обеспечения (ПО) со стороны мировых "цифровых гигантов". К примеру, в рамках дела в отношении Google претензии заключались в том, что американская корпорация запрещает производителям некоторых смартфонов предустанавливать на Android поисковые приложения сторонних разработчиков. В деле по Microsoft проблемы возникали у разработчиков антивирусных программ, в деле по Apple - у разработчиков программ родительского контроля.

В этой ситуации страдают и пользователи. Они лишены возможности самостоятельно выбирать программы и должны тратить дополнительное время на поиск и установку приложений, которые им нравятся.

Закон, который должен создать равные условия для российских и зарубежных разработчиков приложений, был принят в конце 2019 года. Предполагалось, что он вступит в силу 1 июля 2020 года. Позже срок перенесли на 1 января. Теперь, если Госдума одобрит поправки, новой датой станет 1 марта. Таким образом, времени на подготовку к выполнению требований у производителей будет больше.

В реестре отечественного ПО, который ведет минцифры, находится более семи тысяч различных решений. Это поисковые, антивирусные и офисные программы, электронная почта, приложения для взаимодействия с органами власти, банками и другими организациями, голосовые помощники, навигационные программы, мессенджеры, аудио- и видеосервисы и другие приложения. Вступление в силу закона об обязательной предустановке российского софта поддержит наших производителей и даст им дополнительную возможность бесплатного продвижения. Ну а у пользователей будет больше выбор, какими программами пользоваться.

В перечень российских приложений для предустановки попадут программы, у которых не менее 500 тысяч уникальных пользователей за последний год

По проекту постановления правительства (есть в распоряжении у "РГ"), подготовленному минцифры, предустановка коснется смартфонов, планшетов, компьютеров и Smart TV. Список приложений для предустановки министерство будет формировать на основе рейтинга популярности. Общим правилом для включения в рейтинг будет не менее 500 тысяч уникальных пользователей за предыдущий год. В зависимости от их типа в перечень будет включаться от 1 до 10 программ из рейтинга.

"Мнение" потребителей, в данном случае "голосующих" за продукт путем его скачивания, - очень хороший показатель качества товара, и не учитывать этот показатель было бы неправильно", - полагают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Полученный список приложений будет ежегодно утверждать правительство после одобрения профильных правительственных комиссий. После публикации постановления минцифры начнет сбор заявок для первого перечня. В дальнейшем перечень будет обновляться не позднее 1 августа.

Документ определит и сам порядок предустановки. Чтобы его выработать, руководство минцифры неоднократно встречалось с профильными ассоциациями, производителями техники, ретейлерами, разработчиками мобильных информационных систем и магазинов приложений. Основных способа три: загрузка в полном объеме на жесткий диск, размещение иконок для скачивания и загрузка программ при первом включении (при покупке устройства).

"Требования по предустановке российских приложений изначально разрабатывались с учетом сложившихся добросовестных правоотношений участников рынка, поэтому предполагалось сохранить всю вариативность технической реализации предварительной установки", - отмечают в ФАС.

В начале ноября Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) направила письмо вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предупреждением, что фирмы - производители устройств планируют производство как минимум за квартал, и планы большинства вендоров на I квартал 2021 года уже утверждены и не могут измениться в столь короткие сроки. Предложенные Госдумой поправки в закон и постановление минцифры дадут импортерам электроники и разработчикам российского ПО дополнительные месяцы на подготовку к переходу на новые правила, тем более что процедура предустановки технически несложная.

Кроме того, обращает внимание Александр Хинштейн, председатель Комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям и связи, закон не имеет обратной силы, то есть он не будет распространяться на товары, завезенные в Россию до вступления его в силу. Нововведения никак не коснутся произведенных и ввезенных в страну устройств, что избавляет бизнес от дополнительных издержек, а потребителей - от риска дефицита электроники.

За неисполнение требований пока не предусмотрено никакой административной ответственности. "Мы пока прорабатываем этот вопрос, - отмечает депутат. - В любом случае ответственность не будет установлена до момента, пока не заработает закон".

В обновленной версии законопроекта содержится еще одна инициатива - с 1 июля 2021 года правительство будет определять браузер и поисковую систему, которые будут по умолчанию предустановлены на продаваемые в России гаджеты.

Сейчас в смартфонах по умолчанию установлен браузер - например, Safari (в iPhone) или Google Chrome (в Android). В эти программы по умолчанию установлена поисковая машина - чаще всего Google. Опытный пользователь может самостоятельно переустановить и браузер, и поисковую машину. Неопытный будет пользоваться тем, что уже установлено. Таким образом, большинство людей даже не знают, что в России есть свои браузеры и поисковые программы.

Новые поправки в закон предполагают, что по умолчанию теперь это будут только российские браузер и поисковик. Это может сыграть значительную роль в популяризации и продвижении российского ПО. При необходимости пользователи, как и раньше, смогут их заменять на другие. Однако как технически реализовать требование о поисковой программе, еще предстоит определить.

Связь

В России утвердили "дорожную карту" по развитию сетей 5G в России. Документ рассмотрели и одобрили на правительственной комиссии под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Об этом сообщил аппарат вице-премьера.

"Переход на технологии 5G - один из приоритетов цифровизации российской экономики, поскольку дает основание для качественного роста во многих сферах", - подчеркнул вице-премьер. Основная цель документа - создать отечественные технологические решения и инфраструктуру 5G, а также расширить рынок сервисов и услуг с ее использованием.

Разработчиками и ответственными исполнителями "дорожной карты" являются "Ростех" и "Ростелеком". Контролировать исполнение будет минцифры. "В "дорожную карту" заложен принцип импортозамещения, - отметил Чернышенко. - Считаем, что это даст загрузку российской промышленности, а также поспособствует ее технологическому росту.

На производство российского оборудования связи для сетей связи 5G из бюджета "Ростеху" будет выделено 21,5 млрд рублей, сообщает госкорпорация. На конверсию радиочастотного спектра для 5G заложено 7,4 млрд рублей. Ожидается, что к 2024 году общее число установленных базовых станций 5G составит десять тысяч, а доля отечественного оборудования в инфраструктуре коммерческих сетей достигнет 30%. Сети пятого поколения должны появиться не менее чем в десяти городах-миллионниках, а число абонентов приблизиться к пяти млн (к 2030-му - 50 млн).