Газизов обвинил тренеров сборной в проблемах со здоровьем у Соболева

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов раскритиковал тренерский штаб сборной России за вызов нападающего Александра Соболева.

Нападающий красно-белых отправился в расположение сборной страны, испытывая проблемы со здоровьем. По мнению Газизова, таким образом тренеры команды подвергли опасности игрока.

"Клуб информировал сборную о том, что у Соболева были проблемы с коленным суставом. Мы направляли в штаб МРТ игрока. Александр сам жаловался на периодические боли, но, как ответственный человек, все равно поехал в расположение основной команды. Мы крайне обеспокоены фактом, что, зная о проблемах Соболева, тренерский штаб подверг серьезной опасности здоровье нашего игрока", - сообщил Газизов "Чемпионату".

Гендиректор "Спартака" сообщил, что сейчас Соболев проходит обследование и пока трудно сказать, сможет ли он сыграть против "Динамо" в матче 15-го тура РПЛ.

Соболев не принимал участие в матчах против Турции и Сербии в Лиге наций, сыграв около 20 минут в товарищеской игре против Молдавии.