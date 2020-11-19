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19.11.2020 09:00
Рубрика: Экономика

Гендиректор "Таможенной карты" рассказал о рынке ВЭД и новых сервисах

Текст: Ирина Алпатова
На онлайн-площадке "Российской газеты" состоялась пресс-конференция генерального директора национальной платежной системы "Таможенная карта" Андрея Возмилова.

Главное

•Импорт значительно меньше пострадал от пандемии, чем экспорт, и это стало особенностью текущего кризиса. В денежном выражении импорт упал за 10 месяцев 2020 года лишь на 1%, в физическом выражении - на 6,8%. При этом, поставки электроники показывают положительную динамику. В целом таможенные сборы за 10 мес. 2020 года достигли 3,7 трлн рублей, что на 21,3% ниже, чем в 2019 году. Падение обусловлено в основном снижением экспортной составляющей сборов, что объясняется последовательным исполнением налогового маневра в нефтяной отрасли, теплой зимой, снижением активности на фоне пандемии.

Фото: iStock
Пандемия ускорила развитие финансовых технологий

•Индекс внешнеэкономической активности МСП, разработанный "Таможенной картой" совместно с Аналитическим центром НАФИ, показывает, что у 59% компаний снизились объемы ВЭД, у 34% объемы не изменились, и всего у 7% они выросли. Большинство компаний ожидает восстановления объемов не раньше, чем через полгода-год.

•Пандемия подтолкнула участников ВЭД к дальнейшему переходу в электронный формат работы. Так, клиенты, работавшие через физические терминалы, стали больше использовать для оплаты личный кабинет "Таможенной карты".

•"Таможенная карта" на 2020 год сделала использование системы декларирования бесплатным для клиентов. В ноябре компания запускает услуги по юридическому сопровождению клиентов (в т.ч. при проверках ФТС), в начале следующего года предложит участникам ВЭД поручительства (в электронном виде) при корректировках таможенной стоимости доначисляемых ФТС.

•Доля "Таможенной карты" на рынке ВЭД в 2020 году выросла до 14,5% (+2 п.п.).

•"Таможенная карта", до сих пор работавшая в основном с крупными импортерами, видит большой потенциал в работе с МСП, планирует представить им новые сервисы, запустить комплекс образовательных сервисов.

•За 9 месяцев 2020 года более чем в два раза выросли таможенные платежи физических лиц - объем сборов составил 1,2 млрд рублей (в 2019 году - 667 млн рублей). В следующем году "Таможенная карта" планирует выйти на рынок физлиц и запустить пилотные сервисы для уплаты таможенных пошлин.

•Ключевой запрос участников ВЭД - упрощение административных процедур (декларирование и регуляторные требования), которые становятся все более обременительными, несмотря на перевод части процессов в электронный формат.

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