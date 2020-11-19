Глава ФНС сообщил о возвращении всех налогов самозанятым

Самозанятые получили обратно налоги за прошлый год и еще 15 млрд рублей для уплаты их в этом году. Об этом президенту Владимиру Путину на встрече в Кремле сообщил глава ФНС Даниил Егоров.

"Мы также по вашему поручению реализовали программу для самозанятых, мы вернули все налоги за 2019 год и начислили более 15 млрд", - сообщил Егоров.

"Это состоялось?" - уточнил президент. "Да, это состоялось, налог на профессиональный доход им возвращен", - подтвердил собеседник.

"Мы начислили так называемые бонусы, как их принято называть, это по сути капитал на уплату налогов более 15 млрд рублей сегодня работающим людям, и их уже более 1,3 млн человек работает", - также рассказал Егоров.