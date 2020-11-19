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19.11.2020 12:55
Рубрика: Власть

Глава комитета Госдумы предложил создать кодекс блогера

Текст: Татьяна Замахина

Глава комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин предложил создать кодекс блогера. С такой инициативой он выступил на заседании экспертного совета по информационной политике и СМИ молодежного парламента при Госдуме.

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- Мы должны сообща вместе работать, - обратился он к блогерам, которые приняли участие в заседании. Пайкин предложил совместно разработать и утвердить кодекс, который будет носить рекомендательный характер.

По его данным, в Рунете насчитывается около 200 тысяч блогеров, 779 из них имеют более миллиона подписчиков. "Сегодня блогеры имеют очень большое влияние на формирование общественного мнения по разным вопросам", - заметил депутат. В связи с этим он предложил интернет-деятелям продвигать направления, важные для развития страны.

При этом глава комитета напомнил, что "любой блогер должен нести гражданскую ответственность, должна быть и административная ответственность". "Сегодня наводить либо какую-то панику, либо, наоборот, подначивать людей на какие-то действия противозаконные - это, безусловно, неправильно", - добавил Пайкин.

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