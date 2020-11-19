Глава МИД КНР назвал Россию и Китай "глобальными стабилизаторами"

Россия и Китай продолжают играть роль "глобальных стабилизаторов", а их двустороннее сотрудничество постоянно приносит новые результаты. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И во время телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По словам Ван И, обе страны активно участвуют в международном сотрудничестве в борьбе с пандемией коронавируса, способствуют политическому урегулированию различных острых региональных вопросов, пишет РИА Новости. Ван И выразил готовность поддерживать с Москвой контакты на высоком уровне, а также отметил, что празднование в будущем году 20-летия российско-китайского "Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве" обогатит стратегическое содержание отношений двух стран, выведя всеобъемлющее стратегическое сотрудничество на более высокий уровень.

Ранее сообщалось, что в среду Сергей Лавров и Ван И обсудили график предстоящих контактов руководства, в том числе на высшем уровне, взаимодействие на международных и региональных площадках - от ООН до ШОС и БРИКС. Отдельно главы МИД затронули тему сопряжения проектов Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс, один путь". Они также успели коснуться региональных вопросов - например, иранской ядерной сделки и политической ситуации в Беларуси.