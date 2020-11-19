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19.11.2020 / 17:10
Текст: Сергей Бабкин

Гололедица в Москве сохранится до субботы

Неблагоприятные погодные условия в Москве сохранятся до субботы. Таким прогнозом с ТАСС поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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По его оценкам, в ближайшие дни стоит ожидать сохранения гололедицы. Она станет следствием осадков и разницы дневной и ночной температуры. Мокрый снег будет таять, а ближе к ночи замерзать. Местами гололедица окажется сильной, особенно внимательными москвичам нужно быть в пятницу и субботу.

Речь идет именно о гололедице, а не о ледяном дожде, который прошел минувшей ночью в Москве и ряде других регионов. Как отметил Роман Вильфанд, современные технологии позволяют метеорологам заранее предупреждать о таких неблагоприятных явлениях.

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