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19.11.2020 10:44
Рубрика: Власть

ГП и Роскомнадзор смогут блокировать иностранные интернет-ресурсы в РФ

Текст: Иван Петров
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении иностранных социальных сетей и IT-ресурсов "в случае дискриминации россиян". Документ в четверг появился в электронной базе нижней палаты парламента.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно проекту закона, генеральный прокурор РФ по согласованию с МИД России будет вправе присвоить иностранному интернет-ресурсу статус "владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".

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Такая мера будет применяться в случае, если "ресурс ограничивает распространение общественно значимой информации на территории РФ по признакам национальности, языка (русского или любого языка народов России), происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии или в связи с санкциями против России или российских граждан". При этом речь идет не только об ограничении показа конкретного материала, но и о введении любых иных "ограничений, нарушающих право граждан РФ свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом".

Планируется ввести такую процедуру действий - после того, как генпрокурор или его заместитель признают ресурс нарушителем, уведомление об этом будет направлено в Роскомнадзор. Ведомство в свою очередь сможет полностью или частично заблокировать работу информресурса-нарушителя, используя для этого "управляемые ими технические средства противодействия угрозам, установленных на сетях операторов связи".

В качестве санкций кроме блокировки будут предусмотрены также замедление работы интернет-ресурса и штраф. По словам одного из авторов законопроекта (подготовлен группой парламентариев из разных фракций) депутата Госдумы Антона Горелкина нарушителям закона об ответных мерах на дискриминацию российских СМИ будет грозить штраф в размере от нескольких тысяч до 3 млн рублей.

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Санкции могут коснуться таких интернет-гигантов как Facebook, Twitter и YouTube.

Напомним, в минувшую среду Роскомнадзор направил в Google официальное письмо с требованием о снятии ограничений с видеоматериалов YouTube-канала "Соловьев LIVE" российского журналиста Владимира Соловьева. С октября текущего года видео этого канала не попадают в раздел "в тренде", хотя ранее это происходило регулярно. В надзорном ведомстве сочли это попыткой интернет-ресурса ограничить распространение материалов популярного российского автора и воспрепятствовать росту его аудитории.

Чуть ранее претензии к тому же интернет-ресурсу возникли у прокуратуры Москвы. Прокурор потребовал через суд снять ограничения с документального фильма журналиста телеканала "Россия" Александра Рогаткина "Беслан", размещенного на портале YouTube. Суд поддержал требования прокуратуры.

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