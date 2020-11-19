ГП и Роскомнадзор смогут блокировать иностранные интернет-ресурсы в РФ

Согласно проекту закона, генеральный прокурор РФ по согласованию с МИД России будет вправе присвоить иностранному интернет-ресурсу статус "владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".

Такая мера будет применяться в случае, если "ресурс ограничивает распространение общественно значимой информации на территории РФ по признакам национальности, языка (русского или любого языка народов России), происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии или в связи с санкциями против России или российских граждан". При этом речь идет не только об ограничении показа конкретного материала, но и о введении любых иных "ограничений, нарушающих право граждан РФ свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом".

Планируется ввести такую процедуру действий - после того, как генпрокурор или его заместитель признают ресурс нарушителем, уведомление об этом будет направлено в Роскомнадзор. Ведомство в свою очередь сможет полностью или частично заблокировать работу информресурса-нарушителя, используя для этого "управляемые ими технические средства противодействия угрозам, установленных на сетях операторов связи".

В качестве санкций кроме блокировки будут предусмотрены также замедление работы интернет-ресурса и штраф. По словам одного из авторов законопроекта (подготовлен группой парламентариев из разных фракций) депутата Госдумы Антона Горелкина нарушителям закона об ответных мерах на дискриминацию российских СМИ будет грозить штраф в размере от нескольких тысяч до 3 млн рублей.

Санкции могут коснуться таких интернет-гигантов как Facebook, Twitter и YouTube.

Напомним, в минувшую среду Роскомнадзор направил в Google официальное письмо с требованием о снятии ограничений с видеоматериалов YouTube-канала "Соловьев LIVE" российского журналиста Владимира Соловьева. С октября текущего года видео этого канала не попадают в раздел "в тренде", хотя ранее это происходило регулярно. В надзорном ведомстве сочли это попыткой интернет-ресурса ограничить распространение материалов популярного российского автора и воспрепятствовать росту его аудитории.

Чуть ранее претензии к тому же интернет-ресурсу возникли у прокуратуры Москвы. Прокурор потребовал через суд снять ограничения с документального фильма журналиста телеканала "Россия" Александра Рогаткина "Беслан", размещенного на портале YouTube. Суд поддержал требования прокуратуры.