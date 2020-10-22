Новости

Путин назвал свою главную цель и смысл жизни 20:21
Путин рассказал об отношении к критике Запада 20:19
Сербия экстрадировала в Россию "черного банкира" Марата Романова 20:16
Красноярского бизнесмена Быкова задержали в СИЗО 20:09
В Греции вводят комендантский час из-за COVID-19 20:07
Путин посоветовал не лезть к постсоветским странам со своими предложениями 20:04
Суд обязал Google снять ограничения на просмотр фильма "Беслан" на YouTube 19:49
НАТО объявила о создании космического центра на авиабазе Рамштайн 19:44
Сбербанк, ВТБ, Mail.ru и РЖД предупредили о штрафах за нарушение удаленки 19:31
Замкнутость мировых экономик выросла из-за пандемии 19:25
Путин: Никакие сокращения в силовых структурах пока не планируются 19:13
В Крыму приступили к вакцинации врачей от коронавируса 19:10
Путин: Надо создавать набор мер сотрудничества в сфере кибербезопасности 19:05
Вышел трейлер второго сезона "Дома с прислугой" Шьямалана 19:05
Путин: Проблема изменения климата требует реальных действий 18:57
Трое освобожденных из плена в Нигерии моряков вернулись в Крым 18:57
Путин заявил о кризисе нравственных ценностей в мире 18:53
Путин: Россия справится с санкциями 18:43
Путин призвал мир консолидироваться в борьбе с настоящими угрозами 18:42
Путин призвал сохранить ООН, Совбез и право вето 18:26
Берлинские музеи подверглись атаке вандалов 18:19
Путин: Коронавирус не отступил и до сих пор представляет угрозу 18:13
Путин ответил недоброжелателям России: "как бы не простудиться на ваших похоронах" 18:13
В Союзе дачников рассказали о налогах после оформления дачи в собственность 18:10
Путин: Настоящую демократию невозможно импортировать 18:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
23 октября - видеоинтерью с главврачом больницы N67
23 октября - видеоинтерью с главврачом больницы N67
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Какие ключевые технологии помогут улучшить здравоохранение
Какие ключевые технологии помогут улучшить здравоохранение
22.10.2020 19:49
Рубрика: Происшествия

Суд обязал Google снять ограничения на просмотр фильма "Беслан" на YouTube

Текст: Владислав Куликов

Таганский суд Москвы удовлетворил иск к компании Google LLC о снятии ограничений на просмотр фильма "Беслан" Александра Рогаткина на портале YouTube. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. С требованиями разблокировать фильм обратилась прокуратура.

В Госдуме готовят наказание за иностранную интернет-цензуру

"Решением Таганского районного суда исковые требования прокурора Москвы удовлетворены. Указанным решением суд обязал компанию Google LLC восстановить нарушенные права неопределенного круга лиц, устранив ограничения доступа к документальному фильму "Беслан" автора Александра Рогаткина", - сказал представитель суда.

Ранее Роскомнадзор обнаружил, что администрация портала YouTube ограничила распространение отечественного фильма, при этом была сделана маркировка, обозначающая, что "это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей". Действия компании были расценены Роскомнадзором как акт цензуры. От официального ответа компания Google воздержалась, распространив информацию, что "упомянутая маркировка осуществляется по жалобам пользователей".

В ходе судебного заседания Роскомнадзор представил суду доказательства более 5,2 тыс. случаев, когда компания Google не ограничивала распространение неправомерной с точки зрения российского законодательства информации на своих сервисах. В том числе распространялась информация содержащая контент террористического и экстремистского толка (более 3,6 тыс. случаев), а также приводились примеры пронаркотического и суицидального контента, детской порнографии.

Происшествия Правосудие Суд Общество СМИ и соцсети Культура Кино и ТВ Наше кино Судебная власть Суды общей юрисдикции

Главное сегодня

Владимир Путин: необходимости закрывать предприятия нет
Путин: Россия не испытывает никаких опасений по поводу Турции
Сбербанк, ВТБ, Mail.ru и РЖД предупредили о штрафах за нарушение удаленки
В России продлили программу льготной ипотеки
Мишустин посмертно наградил медработников, помогавших больным с коронавирусом
Телефонные мошенники: когда надо сразу бросать трубку
ВС разъяснил, что родители должны отвечать рублем за преступления детей