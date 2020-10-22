Суд обязал Google снять ограничения на просмотр фильма "Беслан" на YouTube

Таганский суд Москвы удовлетворил иск к компании Google LLC о снятии ограничений на просмотр фильма "Беслан" Александра Рогаткина на портале YouTube. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. С требованиями разблокировать фильм обратилась прокуратура.

"Решением Таганского районного суда исковые требования прокурора Москвы удовлетворены. Указанным решением суд обязал компанию Google LLC восстановить нарушенные права неопределенного круга лиц, устранив ограничения доступа к документальному фильму "Беслан" автора Александра Рогаткина", - сказал представитель суда.

Ранее Роскомнадзор обнаружил, что администрация портала YouTube ограничила распространение отечественного фильма, при этом была сделана маркировка, обозначающая, что "это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей". Действия компании были расценены Роскомнадзором как акт цензуры. От официального ответа компания Google воздержалась, распространив информацию, что "упомянутая маркировка осуществляется по жалобам пользователей".

В ходе судебного заседания Роскомнадзор представил суду доказательства более 5,2 тыс. случаев, когда компания Google не ограничивала распространение неправомерной с точки зрения российского законодательства информации на своих сервисах. В том числе распространялась информация содержащая контент террористического и экстремистского толка (более 3,6 тыс. случаев), а также приводились примеры пронаркотического и суицидального контента, детской порнографии.