Прокурор Москвы требует от Google открыть доступ к фильму "Беслан"

Прокурор Москвы Денис Попов подал иск в Таганский районный суд с требованием сделать свободным доступ к документальному фильму "Беслан" на видеохостинге YouTube. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуримчук. По ее словам, прокурор обратился с иском к корпорации Google LLC. В нем он требует восстановить права неопределенного круга лиц и отменить обязательную авторизацию пользователей на YouTube для доступа к документальному фильму "Беслан" режиссера Александра Рогаткина. Также в иске содержится требование к видеохостингу отключить предупреждение о содержании картины.

Досудебная подготовка по иску прошла вчера. "Первое заседание по существу назначено на 19 октября в 10.00", - сообщили в Таганском суде.

Документальный фильм "Беслан" о расследовании захвата террористами в 2004 году бесланской школы номер 1 был снят тележурналистом Александром Рогаткиным. По информации в анонсе фильма, автор попытался осмыслить трагедию в Беслане, используя уникальные свидетельства заложников и спецназовцев, которые спасали детей.

Позднее сервис YouTube, которым владеет компания Google, ограничил доступ к фильму "в связи с изображением сцен насилия или жестокости". Роскомнадзор заявил, что считает действия видеохостинга актом цензуры. Роскомнадзор направил руководству Google LLC письмо, потребовав строго соблюдать законодательство по распространению информации, запрещающее цензуру. Но на YouTube фильм по-прежнему отмечен администрацией видеохостинга как недопустимый. При этом он транслировался в эфире телеканала "Россия 1", а значит, утверждают в Роскомнадзоре, не содержит какой-либо запрещенной информации.

В пресс-службе американской компании пояснили, что на YouTube запрещено публиковать контент с изображениями насилия или жестокости. При этом если контент содержит сцены насилия или неприятные изображения, но дает достаточно контекста, его оставляют, накладывая возрастные ограничения. Примеры - новостные репортажи или документальные фильмы.