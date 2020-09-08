Роскомнадзор считает ограничения по фильму про Беслан цензурой на YouTube

Роскомназдор считает, что ограничение на территории России фильма "Беслан. Фильм Александра Рогаткина" актом цензуры. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

"В письме ведомства, направленном в понедельник руководству Google LLC, говорится, что фильм отмечен администрацией видеохостинга как недопустимый. Расценив действия администрации YouTube как акт цензуры, Роскомнадзор потребовал при работе сервисов компании Google на территории Российской Федерации строгого соблюдения законодательства по распространению информации", - говорится в заявлении Роскомнадзора.

Кроме того, в ведомстве потребовали, чтобы Google не допускал актов цензуры при работе своих сервисов на территории России.