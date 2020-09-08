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08.09.2020 10:30
Рубрика: Digital

Роскомнадзор считает ограничения по фильму про Беслан цензурой на YouTube

Текст: Иван Черноусов

Роскомназдор считает, что ограничение на территории России фильма "Беслан. Фильм Александра Рогаткина" актом цензуры. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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"В письме ведомства, направленном в понедельник руководству Google LLC, говорится, что фильм отмечен администрацией видеохостинга как недопустимый. Расценив действия администрации YouTube как акт цензуры, Роскомнадзор потребовал при работе сервисов компании Google на территории Российской Федерации строгого соблюдения законодательства по распространению информации", - говорится в заявлении Роскомнадзора.

Кроме того, в ведомстве потребовали, чтобы Google не допускал актов цензуры при работе своих сервисов на территории России.

Digital Интернет Правительство Минкомсвязь Роскомнадзор

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