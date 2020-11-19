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19.11.2020 18:41
Рубрика: Власть

Секретная защита

Гражданские служащие внешней разведки попадут под охрану
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 262(8316)
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, расширяющую применение государственной защиты: особых мер охраны человека, которому угрожает опасность. Под нее попадут гражданские чины минобороны и внешней разведки, участвующие в боевых операциях. Такие есть.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Нередко после успешного выполнения заданий таким людям нужна защита, потому что враги - это могут быть и террористы, и иностранные спецслужбы, и международная мафия - хотят найти и отомстить. Поэтому есть специальный закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов". Под него попадают судьи, прокуроры и люди в погонах. Например, военнослужащие минобороны, участвующие в борьбе с терроризмом.

Мер безопасности предусмотрено много: от постоянной вооруженной охраны до переселения, смены имени и внешности.

Как выяснилось, далеко не все люди, выполняющие задания особой важности, носят погоны. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что законопроект предлагает распространить государственную охрану на федеральных гражданских служащих Министерства обороны России и Службы внешней разведки.

"Такие сотрудники зачастую участвуют в выполнении специальных задач и борьбе с терроризмом вместе с военнослужащими. Например, немало федеральных государственных служащих в штате министерства обороны. Они тоже, как и военнослужащие, участвуют в мероприятиях по борьбе с терроризмом, в том числе военной операции в Сирии, привлекаются к специальным операциям или выполнению задач по обеспечению безопасности государства", - рассказал Владимир Груздев.

В крайних случаях сотруднику могут изменить внешность, и под новым именем его куда-то переселят

Он подчеркнул, что при этом сотрудники, как военнослужащие, так и гражданские, рискуют не только в ходе операций.

"Часто их жизнь подвергается опасности уже после выполнения заданий: террористические группировки стремятся найти тех, кто помешал им совершить злодеяние, и отомстить. Поэтому человек в погонах, безусловно, должен быть защищен", - подчеркнул Владимир Груздев.

У государства есть все возможности, чтобы защитить людей, честно выполняющих свой долг. Однако до сих пор федеральные государственные служащие минобороны и СВР не попадают под действие закона о госзащите.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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"Подготовленная инициатива устраняет этот пробел. Надо подчеркнуть: под защиту будут попадать не только сотрудники, но и их семьи", - отметил председатель правления АЮР.

В минобороны защищать будут специальные подразделения Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Главное управление раньше называлось ГРУ.

Кроме того, проект вносит важное уточнение. "Под госзащиту будут попадать сотрудники войск Росгвардии, в том числе СОБР и ОМОН. Действующие нормы допускают толкование, в соответствии с которым государственной защите подлежат только сотрудники центрального аппарата Росгвардии. Поэтому в закон вносятся поправки, гарантирующие личную безопасность военнослужащим и сотрудникам войск Росгвардии при наличии угрозы в связи со служебной деятельностью", - резюмировал Владимир Груздев.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство Минобороны Правительство Служба внешней разведки (СВР)

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