"Яндекс" впервые раскрыл свои главные принципы

"Яндекс" опубликовал свой внутренний документ, в котором описала общие рабочие принципы, которые используются при создании сервисов, ведении коммерции, обращении с пользовательскими данными.

В компании пояснили, что публикуют этот список, чтобы пользователи и партнеры знали, что для "Яндекса" важно. Время от времени список обновляется, поскольку "принципы не высечены в камне".

Так, сервисы компания создает, чтобы приносить людям пользу и давать им новые возможности. Пользователя "Яндекс" называет главным заказчиком, а сервисы старается развивать таким образом, чтобы максимизировать пользу, минимизировать вред и уважать локальные особенности рынка. Компания также не боится закрывать сервисы и строит свою работу на принципах честности и прозрачности.

Данные о поведении пользователей используются только для того, чтобы создавать новые сервисы и улучшать существующие. Продажей данных "Яндекс" не занимается и наоборот - тщательно их защищает. Запросы на раскрытие информации рассматриваются только те, которые соответствуют всем формальным требованиям.

В разделе "Коммерция" говорится, что компания не обманывает пользователей и не зарабатывает на обмане, не рекламирует тотализаторы и казино, не создает такие сервисы. Некоторые сервисы "Яндекс" создает и развивает, несмотря на то, что они никогда не станут прибыльными.

Также принципы компании декларируют открытость к диалогу с обществом и государством, готовность соблюдать законы, осознание роли в развитии рынка, отказ от разработки технологий военного назначения.

В "Яндексе" подчеркивают, что компания готова выигрывать в честной конкурентной борьбе и не выступает с публичной критикой конкурентов и их продуктов, не ограничивает пользователей в переходе на конкурирующие сервисы, а ранжирование результатов поиска происходит на основе критерия полезности. Также "Яндекс" выступает против рыночных практик, которые ограничивают право человека использовать по умолчанию те или иные сервисы.