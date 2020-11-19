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19.11.2020 12:01
Рубрика: Экономика

Информационную систему лесного хозяйства создадут за 6,8 млрд рублей

Текст: Алексей Дуэль

Запуск единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) в тестовом режиме состоится 1 января 2021 года. Об этом сообщил директор Рослесинфорга Павел Чащин. Стоимость создания всей единой федеральной государственной информационной системы (ФГИС), частью которой со временем станет ЛесЕГАИС, составит 6,8 млрд рублей. По мнению Павла Чащина, эта система уникальна и аналогов ее в мире просто не существует.

Фото: Игорь Подгорный / РИА Новости
В России пройдет лесная инвентаризация

Запуск ЛесЕГАИС связан с процессом декриминализации лесной отрасли и борьбой с браконьерскими вырубками. Такую задачу поставил президент страны Владимир Путин.

"В перспективе модернизированная ЛесЕГАИС станет частью единой ФГИС лесного комплекса - базового отраслевого информационного ресурса - фундамента для большого лесного дома, - объяснил Чащин. - С ее помощью государство получит возможность рационально планировать лесной ресурс, эффективно управлять им и контролировать его, бизнес - понятные и прозрачные правила работы в отрасли, а граждане - доступную информацию о лесе. Под создание ФГИС лесного комплекса выделено 6,8 миллиарда рублей в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика".

Полностью ФГИС должна заработать к 1 января 2023 года. Однако первой ласточкой станет ЛесЕГАИС, которую запустят уже через полтора месяца - в первый день 2021 года. Правда, пока в тестовом режиме. По словам Чащина, отдельные компоненты ФГИС буду подключаться по мере готовности. На очереди государственный лесной реестр, который впредь будет вестись по единым правилам, и публичная лесная карта.

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