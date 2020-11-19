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19.11.2020 20:55
Рубрика: В мире

Бедные тоже болеют

Итальянским бездомным предложат бесплатные тесты
Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 262(8316)
На Апеннинах наконец-то вспомнили, что бедные тоже болеют и у них нет средств для проведения анализов на коронавирус. На сегодня цена "экспресс-теста" в частных лабораториях варьируется от 22 до 50 евро. Позволить себе такую роскошь может даже далеко не каждый работающий итальянец, имеющий крышу над головой, не говоря уже о лицах без определенного места жительства и стабильного заработка.
Фото: Massimo Paolone/LaPresse via AP
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В Неаполе попытались решить эту проблему, адаптировав давнишнюю местную традицию "подвешенного кофe" (когда посетитель кафе оплачивает не только свою чашку, но и дополнительную, оставляя ее тем, кто не может себе позволить заплатить) под нынешние коронавирусные времена. По задумке Ассоциации, носящей имя покровителя Неаполя Святого Януария, городским бездомным будет предоставлена возможность сделать бесплатно "быстрый тест" на COVID-19. Акцию финансово поддержали несколько неапольских аптек, а медицинский персонал проявил солидарность, выступив в качестве добровольцев. Ожидается, что ежедневно в базилике Сан-Северо в Каподимонте на основе предварительной записи будут проводиться по 100 исследований.

В мире Европа Италия Пандемия коронавируса COVID-19

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