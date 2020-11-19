Юрий Шатунов вновь проиграл суд за право петь хиты "Ласкового мая"

Новости

Капитан сборной России извинился за поражение от Сербии 02:15
Самолетам Boeing 737 MAX спустя полтора года вновь разрешили летать в США 02:05
В США смертность из-за COVID-19 достигла наивысших показателей за полгода 01:30
Сборная России опустилась в третью корзину при жеребьевке отбора на ЧМ-2022 01:03
Медведев обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР 01:01
Стали известны все участники финального турнира Лиги наций 00:54
Космонавты не нашли повреждений снаружи МКС 18.11.2020
В Петербурге вводят новые ограничения из-за коронавируса 18.11.2020
В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом 18.11.2020
Чем запомнился Артем Здунов на посту экс-премьера правительства Дагестана 18.11.2020
Жирков проведет сотый матч за сборную России 18.11.2020
В Росавиации прокомментировали информацию о возобновлении эксплуатации Boeing 737 MAX 18.11.2020
Бастрыкин поручил проверить заявление Федосеевой-Шукшиной о мошенничестве 18.11.2020
Правительство рекомендовало Евгения Дитриха на пост главы ГТЛК 18.11.2020
Лавров обсудил с китайским коллегой график встреч на высшем уровне 18.11.2020
Сборная России объявила состав на матч против Сербии 18.11.2020
Лавров встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по Карабаху 18.11.2020
В технополисе "Москва" подготовили первую группу студентов под заказ работодателя 18.11.2020
В армии коронавирусом больны 4 тысячи 159 военнослужащих 18.11.2020
Завершены работы по устранению сбоя кислородной линии в Коммунарке 18.11.2020
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Узбекистана 18.11.2020
За помощью к омбудсмену РФ обратились 805 иностранных граждан 18.11.2020
Премьеры РФ и Азербайджана обсудили вопросы развития сотрудничества 18.11.2020
Депздрав Москвы прокомментировал хлопок в Коммунарке 18.11.2020
Промтехнопарки смогут получить преференции при вхождении в профильный реестр 18.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
19.11.2020 02:07
Рубрика: Культура

Юрий Шатунов вновь проиграл суд за право петь хиты "Ласкового мая"

Текст: Александр Алексеев
Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил иск Юрия Шатунова, требовавшего отменить решение суда первой инстанции, запретившего ему петь знаменитые хиты "Ласкового мая": "Белые розы", "Детство", "Седая ночь" и другие.
Фото: Александр Шогин/ ТАСС Фото: Александр Шогин/ ТАСС
Фото: Александр Шогин/ ТАСС

Ситуация и вправду удивительная, не простая. В своем иске Шатунов оспаривал договор от 1 апреля 2016 года, по которому первый ответчик - индивидуальный предприниматель Руслан Филатов - передал права на песни, в том числе на фонограммы, второму ответчику - Обществу с ограниченной ответственностью "Честная музыка". При этом, как заявил ее юрист, Филатов гарантировал, что является единственным обладателем прав. В доказательство он продемонстрировал свой договор с продюсером "Ласкового мая" Андреем Разиным, а также судебные акты, в которых перечислены песни, принадлежащие Разину по договору с Кузнецовым от 1992 года.

Шатунов выразил соболезнования в связи со смертью коллеги по "Ласковому маю"

Да и сам Разин в августе 2019 года "добавил масла в огонь", сообщив на своей странице в Instagram о том, что представители правообладателя ООО "Честная музыка" официально обратились к Шатунову с просьбой заключить договор на исполнение произведений группы "Ласковый май". На это музыкант заявил, что не планирует больше петь эти песни, "так как он уже перерос и не хочет их исполнять на своих концертах".

А затем резюмировал в продолжении своего поста:

- Как руководитель группы "Ласковый май" официально вынужден сообщить, что отныне Юрий Шатунов решил больше не петь репертуар группы. Теперь он будет исполнять только свои песни. Кроме того, через своего представителя он запретил исполнять песни, которые он написал специально для своего альбома, для своих концертов группе "Ласковый май". С этого момента на всех концертах Юры, которые пройдут за рубежом, а также в нашей стране, к сожалению, Юра будет исполнять только свои песни. От группы "Ласковый май" он отказался.

Но Юрий Шатунов с этим не согласился.

Отказывать от хитов "Ласкового мая" он, что логично, не захотел. Ведь на "Дискотеку-80-х", да и на другой предновогодний стадионный фестиваль "Легенды "Ретро-FM" каждый год отлично продаются билеты (в этом году оба отменены из-за эпидемии COVID-19). А песни, звучащие на них потом показывают телеканалы в течение нескольких лет, тем более - в праздники.

В 2017 и в 2018 году на этих фестивалях снова гремели и "Белые розы", и "Розовый вечер". Кто же охотно захочет остаться без этих гонораров, эфиров и восторженных поклонников перед сценой и за кулисами?

Вот Юрий Шатунов в ответ и заявил, что в октябре 2019-го получил исключительные права на песни по договору с их автором Сергеем Кузнецовым. А пиар-менеджер истца (его слова приводит ТАСС) сообщил, что артист "не в курсе" отказа от репертуара. И он, "как пел "Белые розы", так и будет петь. Это его песни, его "визитная карточка". К тому же у Шатунова есть разрешение от правообладателя исполнять их публично…"

Фото: youtube.com/ Lindemann Official
Автор музыки проекта Lindemann Петер Тэгтгрен покинул группу

Тогда же Арбитражный суд Москвы, удовлетворяя иск Шатунова, указал, что факт принадлежности Филатову прав на песни не доказан. Сослался при этом на решение Пресненского суда Москвы, который в 2016 году с помощью экспертизы установил, что подпись на договоре 1992 года выполнена не Кузнецовым… А судебные акты, вынесенные в разные годы судами Ставрополя и Сочи о принадлежности прав на произведения Разину и Филатову признал "не имеющими значения для данного спора…"

Да, запутанная история. При этом, чья именно подпись фигурировала в договоре в тот раз так и не установили.

Но казалось, что в деле поставлена точка. К тому же и Юрий Шатунов уже анонсировал большой сольный концерт в Государственном Кремлевском дворце. Он назначен на 14 марта 2021 года.

Причем артистом "обещаны хиты "Белые розы", "Детство", "Седая ночь" и другие, а также свежие композиции, такие, как "А лето цвета", "Не бойся", "С Днём рождения", "Тет-а-тет"… Впрочем, теперь, после Девятого арбитражного суда, опять не понятно: что именно сможет теперь исполнить Юрий Шатунов?! И никто же не будет спорить с тем, что многие зрители обязательно хотели бы услышать и "Белые розы", и "Седую ночь"?!

Но все это будет известно позднее. А пока Юрию Шатунову запрещено исполнять более 20 песен "Ласкового мая".

Впрочем, его адвокат Асель Мухтарова-Казарновская сообщила агентству "РИА Новости", что "на постановление апелляционного суда истцом обязательно будет подана кассационная жалоба...".

Между тем

Андрей Разин и сам достойный артист. Именно он, например, пел в "Ласковом мае" суперхит "Розовый вечер". В том числе и при записи альбома. Поэтому зрителям, наверное, было бы интересней, если б их любимые песни пели в своих программах и Разин, и Шатунов.

А потом они сами бы уже решали: кто из них двоих лучше, кто круче, на кого чаще захочется покупать билеты?!

Но, похоже, этот творческий спор окончательно перешел в юридическую плоскость. И решаться будет по-прежнему - судами…

Культура Музыка Поп-музыка

Главное сегодня

Путин назначил Здунова врио главы Мордовии
Физлиц-иноагентов обяжут указывать свой статус при участии в выборах
Директор СВР рассказал о планах Запада сорвать прекращение огня в Нагорном Карабахе
Утверждено наказание за призывы к отчуждению территорий РФ
Совфед разрешил отправить миротворцев в Карабах на длительный срок
Самые интересные книжные новинки ноября
Где искать фильмы для своих родителей