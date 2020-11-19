Кабмин направил на поддержку регионов еще 80 миллиардов рублей

Правительство решило выделить ряду регионов страны в общей сложности 80 миллиардов рублей для сбалансированности их бюджетов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

В борьбе с коронавирусной инфекцией у многих субъектов Федерации возникают сложности с исполнением своих бюджетов. Ранее правительство уже направило в помощь им 200 миллиардов рублей. "Сегодня выделим еще 80 миллиардов рублей для компенсаций тех поступлений, которые недополучили в ряде регионов. Средства получат 39 субъектов Российской Федерации", - заявил премьер.

Он рассчитывает, что это поможет выровнять ситуацию на местах, выполнить все социальные обязательства перед людьми в приоритетном порядке, а также направить средства на решение задач по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.