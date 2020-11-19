Ученые сидят под яблоней и едят штрудель. Едят как положено: десертная вилка в левой руке, десертная ложка - в правой, сложенная пополам салфетка - на коленях изгибом к себе. С дерева срывается яблоко и с ускорением 9,80665 м/с² падает рядом с Физиком. Он поднимает яблоко и обводит взглядом окружающих…

Физик. Полагаю, уважаемые коллеги, этот плод наводит вас на мысли о сэре Исааке Ньютоне. Якобы, глядя на яблоко, упавшее в одном из садов Линкольншира, гений задумался: почему оно всегда падает перпендикулярно вниз и никогда иначе? Значит, сила, его притянувшая, должна распространяться от Земли по меньшей мере до вершины яблони. И если яблоко падает, почему же не падает Луна? Должно быть, дело в массах, расстояниях, квадратах… И он открыл закон всемирного тяготения! Возможно, так оно и было. А может, сэр Ньютон эту историю придумал, чтобы развлечь свою трепетную племянницу Катерину, которая, увы, мало что понимала в физике. Есть даже версия, что ньютоновское яблоко - просто миф, придуманный биографами. Но, коллеги, это не так важно. Главное - великое открытие в физике. А мифология - удел столь уважаемых мною гуманитариев (передает яблоко культурологу).

Культуролог. Яблоко - это круто. В нем символизма больше, чем витаминов и минералов, вместе взятых. Вот было древнегреческое яблоко раздора - из-за него сначала богини спорили, а потом вообще Троянская война началась. Был библейский запретный плод, который позднее объявили яблоком. А сколько всяких яблок в сказках, песнях, стихах! Ну и в современном мире этот символ бодро используют - взять, например, корпорацию Apple… (Резко тычет яблоком фольклориста в грудь)

Фольклорист (блаженно смотрел в небо, что-то насвистывая и выстукивая ритм): Ой! Вспомнил тут частушку одну про яблоко. Во время Гражданской войны ее и красные, и белые, и даже зеленые напевали. И у всех свой текст был. Я вот для Физика сочинил:

Эх, яблочко,

Да куда котишься?

В сингулярность попадешь -

Да не воротишься!

Эволюционный биолог (торжественно забирает яблоко у фольклориста). Если не ошибаюсь, наш Физик говорил про Ньютона и всемирное тяготение. Я позволю себе на эту тему анекдот рассказать. Как биологи объясняют, почему яблоки с дерева вниз падают? Это не гравитация никакая. Это ес-тес-твен-ный отбор! Те яблоки, которые летят вверх, вбок или по диагонали, на землю не попадают и, соответственно, остаются без потомства - не передают свои гены. Так отбор закрепил полезный признак - способность падать вниз... Не смешно? Ладно, зато в этой шутке есть доля эволюционной правды. Сочные, вкусные яблоки, которые мы так любим, - результат длительной селекции, но дикие плоды тоже вполне съедобны. По одной из версий, им так выгоднее распространять гены. Когда созревшее яблоко падает на землю, животные съедают его и переносят семена по округе. Возможно, по этой же причине дикие яблоки красные - чтобы скорее заметили. Клюква только так и мигрирует с птицами из болота в болото, чем яблони хуже?

Химик-неорганик (берет яблоко, надкусывает). Посмотрите-ка на место, где я укусил. Если оставить его на некоторое время, мякоть начнет темнеть. Правильно? Многие думают, будто это происходит из-за окисления соединений железа. Некоторые напрямую соотносят коричневый цвет с ржавчиной. А вот это неправильно! Железа там так мало, что насыщенный цвет оно бы обеспечить не смогло (перекидывает яблоко химику-органику).

Химик-органик. Согласен с коллегой. Это никакая не ржавчина. Потемнение происходит потому, что содержащиеся в яблоке полифенолы взаимодействуют с кислородом и окисляются. А если уж говорить о яблоках и общественных заблуждениях, то есть популярный мем, направленный против хемофобии. Многие граждане используют слово "химия" как синоним чего-то вредного: "В продуктах сплошная химия, везде пищевые добавки Е!" Так вот, мне нравится плакат, на котором перечислены вещества, аналогичные добавкам Е, которые есть в натуральном яблоке: Е300, Е330, Е334, Е440… Интересней всего Е296. Вы бы купили продукт, у которого на этикетке большими буквами написано: "Содержит гидроксибутандиовую кислоту"? Подозреваю, что нет. А зря, ведь другое название этого вещества - яблочная кислота, поскольку впервые ее получили в конце XVIII века из яблок.

Экономический географ (выхватывает яблоко и увлеченно полирует его антисептической салфеткой). "Купили продукт", говорите? Это ко мне. Дождался-таки повода поделиться знаниями! Да, Исаак Ньютон был англичанином, и в Великобритании яблочное садоводство имеет давнюю историю. Но среди европейских стран сейчас безусловный лидер - Польша: ежегодно там производят больше трех миллионов тонн яблок. Это третье место в мире. На втором США. А лидирует Китай: там выращивают почти пятьдесят миллионов тонн. И с каждым годом все больше и больше - скоро китайцы весь мир завалят яблоками, если, конечно, сами их не съедят. Что касается нашей страны, то у нас долгое время производство яблок сокращалось, поэтому в магазинах так много импорта. Но могу утешить: заложено много новых садов, и надеюсь, через несколько лет у нас будет вдоволь своих яблок. Но для этого надо решить ряд технологических проблем (передает проспиртованное яблоко биоинженеру).

Биоинженер. Думаю, что наука поможет обеспечить яблоками всех желающих. А благодаря трансгенным технологиям удастся получить новые сорта - еще более вкусные, сочные, дающие по шесть урожаев за сезон и долго не портящиеся. Осталось побороть коллективный страх перед аббревиатурой ГМО.

Физик (срывая с дерева еще одно яблоко). Уважаемые коллеги! Я скромно полагаю, что сегодня мы наделили этот благородный фрукт новым смыслом. Это не только символ великого открытия, но и предмет, способный объединить разные науки и методы познания.

Справка

В нашем журнале (№ 11 (25) за ноябрь 2016 г. вышла статья "10 яблок, которые изменили мир". В ней были такие главы: