Как правильно выбрать психолога

В тяжелых жизненных ситуациях россияне обратятся в первую очередь к родственникам, к друзьям или любимому человеку. И только два процента пойдет к психологу или психотерапевту. Попросят помощи священника, для сравнения, три процента. Это данные свежего опроса ВЦИОМ.

Если неладно в семье, 72 процента респондентов постараются справиться сами. Опрошенные граждане убеждены, что если психолог и может помочь, то скорее в случае потери работы и если умер близкий человек.

Однако пандемия сдвинула традиционно недоверчивое отношение жителей России к специалистам по душе. Как выявили социологи, главные фобии последнего времени - это карантин и финансовые трудности с безработицей. У 14 процентов жителей России чаще, чем раньше, появлялась потребность сходить или позвонить профессионалу. В основном такой порыв был у женщин и молодых людей. "Доверие к психологам потихоньку растет, но, к сожалению, постоянной практикой это не становится", - резюмировал гендиректор Фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин Абрамов.

Тревожнее всего в первую волну пандемии было молодым. У них нет опыта 90-х годов, когда наши люди переживали потрясения и посильнее нынешних, объясняет Константин Абрамов.

Ситуация в США и Европе, где давно сформирована традиция искать поддержки у психологов и психотерапевтов, сильно отличается от российской. "В сложных условиях западные люди предпочитают обращаться не к знакомым и не к родным. Они не хотят напрягать их своими проблемами, - вступил в разговор заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор Александр Тхостов. - Для этого нужен независимый, профессиональный и соблюдающий конфиденциальность человек".

И такое общественное мнение установилось не сразу. "На западе существует огромный культурный пласт, когда в сериалах и кино, в книгах, на телешоу и через СМИ объясняют, что ты себя не дискредитируешь, если пойдешь за профессиональной помощью, - объясняет психолог. - В нашей же культуре, особенно это касается мужчин, в силу стоицизма и жесткой табуирования высказываний, считается, что демонстрировать слабость не допускается. "Я должен мужественно справляться со всеми психологическими проблемами сам", - уверен любой российский мужчина".

Женское поведение нормируется меньше, поэтому считается, что женщина может себе позволить слабость обращения к психологу. Ну а молодежь во всем мире обладает большей гибкостью и открытостью.

Тхостов замечает, что у наших людей образовался запрос на психолога-чудотворца, который "тучи разведет руками" за один прием. И действительно: в тройке "главных психологов страны" ВЦИОМу назвали, например, Кашпировского.

Чтобы не попасть на шарлатана, специалисты советуют обращать внимание на учебное заведение, которое закончил специалист. "Оно должно быть легальным, по возможности, государственным, - считает Александр Тхостов. - Если же вуз частный, то лучше, если в его названии не будет слов "международный", "межгалактический", "всемирный". И еще. Хороший психолог не может специализироваться на всем без исключения".

"Также нужно смотреть его профайл, - добавила директор Центра психологического консультирования НИУ ВШЭ Ирина Макарова. - У хорошего психолога должно быть не менее 100 часов сеанса собственной психотерапии и не маленькое количество супервизий (когда более опытный коллега консультирует и помогает другому - прим. ред.)

По мнению, Ирины Макаровой, нужно насторожиться, если за час консультации специалист требует 95 тысяч рублей. Такие случаи бывают со знаменитыми в Сети писателями-психологами.