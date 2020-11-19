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19.11.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Как спасти сбережения от снижения курса рубля

Текст: Роман Маркелов
Андрей Русецкий, управляющий активами "БКС Мир инвестиций", специально для "Российской газеты":
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: iStock
Какие события могут снова остановить укрепление рубля

- В повседневной жизни для россиян самыми простыми инструментами сбережений являются депозиты и покупка валюты. Причем для многих приобретение валюты не является средством осознанного инвестирования, а рассматривается как некий базовый инструмент - дополнительная валюта, поскольку люди просто привыкли мыслить "в долларах". При этом нужно отметить, что живем мы в России, получаем доходы и несем расходы в рублях.

Согласно данным ВЦИОМ, в октябре был пик интереса россиян к валюте, что логично, так как курс снова приблизился к уровню в 80 рублей за доллар. Такова психология многих людей: начинают интересоваться или покупать активы, когда они демонстрируют восходящее движение.

С конца 2014 года Банк России перешел к механизму плавающего курса и таргетирования инфляции. Это тектонический сдвиг в формировании денежно-кредитной политики. Что это значит для нас? Курс будет волатилен, нужно привыкать.

Какие советы для защиты от девальвации и управления валютными сбережениями можно дать?

Первое. Валюта всегда должна быть у вас для диверсификации сбережений. В каком объеме - зависит от вашего стиля жизни. Но в целом можно посмотреть на следующие цифры: доля импорта в потребительских товарах россиян составляет 37% для промтоваров и 25% для продовольствия. Также нужно учитывать накопления на отпуск. Опуская сложные вычисления, можно прийти к выводу, что минимум 30-35% сбережений целесообразно держать в валюте. А чем выше индивидуальная доля валютных расходов, тем больший вес должен быть долларов и евро в портфеле инвестора.

Второе. Если курс "взлетел", как это часто бывает, за считанные дни, то не стоит бежать и покупать валюту. Нужно понять причины происходящего. Если речь о рыночной волатильностт, как в этом году, то стоит подождать возврата курса к фундаментальным уровням. Не нужно пытаться спекулировать на валюте, очень мало людей зарабатывают на этом, гораздо лучше получается сберегать.

Третье. Если произошла девальвация из-за изменения ситуации в экономике, и мы вышли на новый уровень равновесного курса, как произошло в 2014 году, то и здесь не стоит отчаиваться. Интересный механизм защиты от девальвации представляют российские акции. Это достаточно рисковый инструмент, для позитивного эффекта должен быть длинный горизонт вложений. Отмечу, что с 2014 года индекс Мосбиржи вырос 1400 пунктов до 2800, фактически перекрыв эффект девальвации рубля. С момента запуска в 1997 году российский фондовый рынок вырос в 28 раз, а рубль девальвировался на гораздо меньшую величину. При этом российские акции остаются одними из самых дешевых с точки зрения мультипликаторов и дивидендной доходности. Такая специфика и в Бразилии, Аргентине - в большинстве развивающихся стран локальные акции отыгрывают девальвацию на горизонте 1-1,5 года.

Фото: iStock
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Четвертое. По статистике, у населения на руках порядка 88 млрд долларов. Похоже, что мы вторая страна в мире после США по наличным долларам. И здесь возникает вопрос, как хранить валюту, если ставки в банках минимальные, а держать деньги дома - это определенный риск, тем более что инфляция в долларах составляет 1,7-2%, то есть процентная доходность будет отрицательной. Инвестирование в консервативные валютные инструменты также не приносит желаемой доходности. К примеру, доходность десятилетних гособлигаций США (безрисковый инструмент) составляет 0,8%. Доходность государственной облигации России с погашением в 2028 году составляет 2,4% в долларах США.

Пятое. Низкие доходности толкают бывших владельцев банковских вкладов к инвестированию в инструменты с повышенной риск-премией. Но здесь важно не обжечься. Во-первых, можно посоветовать инвестировать в портфель с широкой диверсификацией. А чтобы минимизировать риски, в том числе неопытным инвесторам, один из оптимальных вариантов - стратегии коллективных инвестиций (например, ПИФы).

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