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Какой смартфон купить в подарок? Четыре лучших модели до 10 тысяч рублей

Текст:   Антон Благовещенский
19.11.2020,  
17:19

В это сложно поверить, но в категории до 10 тысяч рублей все еще можно купить достойный смартфон. В нем будет минимум три гигабайта оперативной памяти, а постоянной - не жалкие 16 или 32 гигабайта, а все 64.

Что же это за девайсы, чем они хороши? Почему их стоит покупать? Рассказываем подробно.

Главный герой обзора - Motorola Moto E7 (9990 рублей). Он имеет 4/64 гигабайт памяти, аккумулятор на 5000 мАч, дисплей с диагональю 6,5 дюйма и разрешением HD+ (1600x720 пикселей). Не самый мощный процессор Snapragon 460 вместе с чистым Android обеспечит плавность анимации и достойную для большинства задач производительность. Единственное, чего в нем не хватает - модуля NFC.

Также стоит обратить внимание на Huawei Y6p (9900 рублей). Экран у него чуть поменьше - 6,3 дюйма, а разрешение такое же. За производительность отвечают процессор MediaTek Helip P22 с 3/64 Гб памяти. Могучий аккумулятор имеет емкость 5000 мАч, присутствует NFC. Отдельное спасибо разработчикам - за дополнительную широкоугольную камеру.

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Смартфон Realme C5 (9990 рублей) работает на процессоре MediaTek Helio G70, комплектуется 3/64 Гб памяти, аккумулятором на 5000 мАч, дисплеем 6,52 дюйма с разрешением HD+. Модуль NFC для бесконтактных платежей в наличии.

Его конкурент Redmi 9C (9850 рублей) имеет весьма схожие характеристики, только дисплей у него с диагональю 6,53 дюйма и процессор - Helio G35. Крепкая рабочая лошадка, которая прослужит несколько лет - не забывайте только время от времени перезагружать и ловите обновления.

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