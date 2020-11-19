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19.11.2020 13:25
Рубрика: В мире

Канары погружаются в миграционный кризис

Текст: Юрий Когалов
Канарские острова все больше погружаются в миграционный кризис. Согласно данным министерства внутренних дел Испании, в этом году в страну в поисках лучшей жизни прибыло свыше 32 тысяч людей, что почти в полтора раза больше, чем за весь 2019 год. И свыше половины из них (около 17 тысяч) въехали на территорию пиренейского королевства именно через Канары.
Фото: REUTERS/Borja Suarez Фото: REUTERS/Borja Suarez
Фото: REUTERS/Borja Suarez

Только за 7-8 ноября на острова прибыли около 2 тысяч человек, что стало самым высоким показателем со времен кризиса 2006-2007 годов. Спустя неделю к ним прибавилось еще 1,3 тысячи человек.

Главная проблема заключается в том, что мало кто из мигрантов имеет необходимые документы для того, чтобы сесть на паром до Уэльвы (в Андалусии) и попытать счастья на материке. Большинство из них застревают на Канарских островах. В условиях пандемии коронавируса ситуация серьезно обострилась. В настоящее время почти всех "спасенных в море" отправляют в лагерь, расположенный порту Аргинегин в туристическом местечке Моган на острове Гран-Канария. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, мигранты должны там находиться не более 72 часов. За это время медики должны проверить их на коронавирус, а правоохранители пробить по своим базам на случай, если среди них будут лица, подозреваемые в терроризме. Затем мигрантов должны где-то разместить.

Фото: iStock
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Однако это в теории. На практике же в том лагере можно провести гораздо больше времени, иногда до нескольких недель, как отмечают местные СМИ. В итоге это привело к тому, что Аргинегине скопилось более 2 тысяч мигрантов, что значительно осложнило работу порта (рыбаки жалуются, что им негде ремонтировать и готовить к выходу в море свое оборудование).

И вот в минувший вторник полиция выселила из лагеря около 200 человек. Им не была предоставлена крыша над головой, многим пришлось ночевать на улице, что вызвало громкий скандал. Местные власти поспешили объяснить произошедшее, назвав его недоразумением, возникшим из-за отсутствия координации между различными органами. И часть тех мигрантов разметили в отеле на юге Тенерифе. А минобороны выделило свои помещения возле Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, чтобы создать там новый лагерь. Первые автобусы с мигрантами туда прибыли уже в среду.

Фото: iStock
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Местных предпринимателей больше всего обеспокоило размещение людей в отеле. По их словам, если это станет постоянной практикой, то имиджу Канарских островов в качестве одного из главных туристических направлений будет нанесен серьезный ущерб. А ведь сейчас это единственный регион Испании, принимающий туристов, на территории всего остального королевства действует режим чрезвычайного положения ("режим тревоги").

Канарские политики требуют, чтобы Мадрид оказал помощь в решении проблемы. Один из депутатов даже предложил вновь поднять вопрос о независимости Канарских островов, чтобы центральные власти Испании наконец обратили на них внимание.

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