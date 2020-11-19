КГБ Беларуси внес создателей NEXTA в список причастных к терроризму

Комитет госбезопасности Беларуси (КГБ) внес создателя Telegram-каналов NEXTA и NEXTA Life Степана Путило и их бывшего главного редактора Романа Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Актуальная версия списка опубликована в на сайте белорусского КГБ, передает ТАСС.

В разделе сайта "Контртеррористическая деятельность" отмечается, что изменения в перечень были внесены 18 ноября текущего года. Путило и Протасевич включены в перечень организаций и лиц, причастных к терроризму, под порядковыми номерами 725 и 726 на основании выдвинутого в отношении них обвинения "по уголовному делу по статье 293 (Массовые беспорядки) Уголовного кодекса Республики Беларусь".

Ранее пресс-служба СК Беларуси сообщила, что Путило и Протасевич стали обвиняемыми по уголовным статьям "Организация массовых беспорядков", "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" и "Совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности" в республике.