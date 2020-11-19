Китай продолжает расширять свою открытость всему миру

Торговые палаты и корпоративные лидеры со всего мира выразили свой оптимизм по случаю проведения 3-й Китайской международной выставки импортных товаров и услуг China International Import EXPO.

Выставка, на открытии которой председатель Си Цзиньпин выступил с программной речью по видеосвязи, проходила в Шанхае с 4 по 10 ноября. В своей речи лидер КНР подтвердил приверженность Китая открытости и сказал, что импорт Китая в ближайшее десятилетие, по прогнозам, превысит 22 триллиона долларов. Он также объявил о ряде практических мер по расширению открытости.

По его словам, Китай представит список исключений для трансграничной торговли услугами и расширит свои возможности в таких областях, как цифровая экономика и интернет. Это также углубит реформы и инновации в области либерализации и упрощения процедур торговли и инвестиций, приведет к институциональным инновациям для поддержки открытой экономики. Список технологий, ввоз которых запрещен или ограничен, будет сокращен, чтобы создать благоприятную среду для свободного перемещения технологий через границы.

Китай также готов подписать соглашения о свободной торговле с большим количеством стран. По словам Си Цзиньпина, страна будет работать над ускорением переговоров по инвестиционному соглашению между Китаем и Европейским союзом и соглашению о свободной торговле между Китаем, Японией и Республикой Корея.

Ежегодная выставка China International Import EXPO в Шанхае проводилась уже в третий раз, и ее организаторы и участники выставки столкнулись с рядом проблем, которые были связаны с пандемией COVID-19 и сложными экономическими условиями, которые он породил. Международный валютный фонд в отчете, опубликованном в прошлом месяце, прогнозировал мировой экономический спад на 4,4 процента и возврат к росту на 5,2 процента в следующем году.

Тем не менее, по сообщению организаторов, выставочная площадь в этом году увеличилась почти на 30 тысяч квадратных метров - до 360 тысяч квадратных метров, а сумма заключенных предварительных соглашений составила 76,62 миллиарда долларов, что больше показателя прошлого года на 2,1 процента.

Китай также готов подписать соглашения о свободной торговле с большим количеством стран

Некоторые товары, представленные на выставке в этом году, были освобождены от импортных пошлин и налога на добавленную стоимость.

Налог на потребление был отменен на продажу таких товаров, как автомобили, медицинское оборудование и произведения искусства. Среди участников выставки были и такие страны, как Австралия, Великобритания, Франция и Германия.

Комиссия по торговле и инвестициям Австралии сообщила, что в ЭКСПО приняли участие около 200 австралийских компаний, что примерно на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Как сообщила комиссия, они представляли такие отрасли, как пищевая промышленность, сельское хозяйство, производство медицинской техники, торговля услугами и технологии.

Британское правительство заявило, что более 100 брендов продуктов питания, напитков и инноваций были представлены в павильоне страны площадью 300 квадратных метров. "China International Import EXPO предоставляет уникальную возможность укрепить и углубить торговые связи Великобритании с Китаем", - сказал министр внешней торговли Великобритании по вопросам экспорта Грэм Стюарт.

Ответственный за сотрудничество с Китаем член правления немецкой компании Daimler AG Хубертус Троска сказал, что в свете пандемии выставка стала убедительным свидетельством решимости Китая продолжить политику открытости, что приносит пользу международным компаниям. "Мы рады видеть, что выставка проводится в соответствии с графиком, безопасно и упорядоченно, и это наполняет наши сердца уверенностью", - сказал он. По его словам, компания намерена следовать своей стратегии расширения своего присутствия и дальнейших инвестиций в Китае.

Президент и главный исполнительный директор BMW China Йохен Голлер сказал, что выставка предоставила отличную возможность для компании BMW, которая посещает ее третий год подряд: "Мы рассматриваем China International Import EXPO как символ непрерывной открытости Китая. Это приносило стране устойчивый успех на протяжении последних четырех десятилетий".

Президент компании Merck China Аллан Габор сказал, что выставка несет посыл о том, что "Китай вернулся, он снова в деле, а значит, и мы более или менее вернулись к своей обычной работе. У нас есть возможность рассказать о том, что мы делали во время COVID-19, а также о наших крупных инвестиционных планах и планах партнерства на будущее". По его словам, трехкомпонентная бизнес-структура его компании - медико-биологические науки, здравоохранение и производственные материалы - помогла ей выдержать "встречный ветер", и в этом году компания в Китае продемонстрировала двузначный рост.

Президент и генеральный директор компании Michelin в Китае Камран Воссуги сказал, что в конце января, вскоре после вспышки COVID-19, его компания без колебаний приняла решение принять участие в выставке. "Пандемия оказала большое влияние на экономику Китая и мира. Платформа, подобная China International Import EXPO, важна для восстановления экономики и доверия людей".

Некоторые компании использовали выставку как возможность для изучения рынка. Для косметической компании L'Oreal Group это означало дебют четырех парфюмерных продуктов в Китае. Компания также представила интеллектуальный гаджет для макияжа на базе искусственного интеллекта, который дает советы и косметические рекомендации для личного использования. "Благодаря China International Import EXPO такие компании, как наша, могут мобилизовать себя, чтобы увидеть, как мы можем лучше обслуживать китайских клиентов", - говорит президент и генеральный директор L'Oreal China Фабрис Мегарбейн.