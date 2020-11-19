В 2006 году это традиционное ремесло в числе первых было внесено в список национального нематериального культурного наследия Китая, а Чэнь был отмечен как потомственный мастер. В 2009 году китайская ксилография была включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Сегодня это древнее ремесло в значительной степени заменили современные методы печати, и оно больше не используется как средство коммуникации. Теперь ксилография существует как традиционный вид искусства. Китайская ксилография обладает особой красотой, вызывающей восхищение у людей во всем мире. Чтобы вырезать гравюру на цельном куске дерева, требуется большое терпение, усердие и умение. Чтобы создать целую книгу, ремесленники должны вырезать десятки брусков.
Ксилография, известная как "живое ископаемое" печати, возникла в Китае во времена династии Тан (618-907 годы). Мастера, владеющие этим ремеслом, и сейчас следуют древним традициям производства, используя традиционные инструменты для вырезания иероглифов и узоров на деревянном бруске. Чтобы получить изображение, на вырезанное дерево наносят тушь и прикладывают к нему бумагу, шелк и другие материалы. Полученные страницы затем переплетают в книгу.
В Китае ксилография наряду с наборным шрифтом для печати занимает почетное место в ряду четырех великих изобретений. Эта техника продолжает играть важную роль в сохранении и передаче истории человечества. Не всякая древесина пригодна для ксилографии. Чэнь всегда использует древесину дикой груши. Он погружает блоки в воду на одно или два лета, а затем дает им высохнуть в тени. Во время этого процесса из древесины выходят смола и сахар. После этого бруски проще резать, они становятся устойчивыми к насекомым и хорошо сохраняются. Когда древесина высыхает, брусок покрывается слоем жидкой пасты. Затем страница рукописи, написанная китайскими иероглифами, приклеивается к бруску обратной стороной вверх. Когда бумага высыхает, мастер осторожно протирает ее, пока не станут видны иероглифы. Они становятся еще более заметными, если нанести на бумагу слой масла. Затем мастер с помощью разных ножей один за другим вырезает иероглифы на деревянной поверхности.
После того как бруски вырезаны, мастер, используя кисть, наносит на них тушь, накрывает листами из традиционной рисовой бумаги или других материалов и осторожно протирает их слева направо другой кистью. Постепенно на бумаге проявляются иероглифы, а комната наполняется ароматом китайской туши.
Увлечение ксилографией живет в семье Чэня уже более 100 лет. Его дед был известным мастером гравирования по дереву во времена династии Цин. Сам Чэнь занимается этим ремеслом с 13 лет. Умирая, отец Чэня сказал ему, что навыки ксилографии должны передаваться в семье из поколения в поколение. Чэнь дал отцу это обещание и сдержал его, хоть ему пришлось хитростью пробудить интерес к ремеслу у своей дочери. Его дочь Чэнь Мэйци говорит, что в детстве не хотела заниматься ксилографией. "Я росла в окружении материалов и инструментов для ксилографии, - говорит она. - Когда видишь их слишком часто, просто перестаешь замечать".
Все изменилось, когда она заболела и на год вернулась в отцовский дом, чтобы поправиться. Отец запретил ей работу по дому и настаивал, чтобы она просто отдыхала. Через месяц ей стало скучно, и она сказала отцу, что, возможно, ей стоит поучиться вырезать по дереву, чтобы убить время. "Отец сразу же собрал все необходимые материалы и инструменты, - вспоминает Чэнь Мэйци. - А чтобы подготовить все необходимое, обычно нужно много времени. Тогда я поняла, что отец провел меня. Он подбадривал меня и учил вырезать с большим терпением. Но увидев мой неподдельный интерес, он стал строже". По ее словам, до 2005 года у ее отца было 20 учеников, но в конечном итоге продолжил обучение только один из них. После того, как в 2009 году ксилография была внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, правительство начало больше инвестировать в сохранение этого ремесла. Но для привлечения молодежи и лучшего сохранения ксилографии нужно больше стимулов и инвестиций, говорит Чэнь Мэйци.