Лань Дэшэн взял осколок глиняной посуды песочного цвета, осмотрел и поместил его на спину фигуры воина Терракотовой армии. 52-летний консерватор-реставратор входит в группу специалистов, собирающих и реставрирующих Терракотовую армию, обнаруженную в гробнице Цинь Шихуана - первого императора династии Цинь (221-206 годы до н.э.), в Сиане, провинция Шэньси, в марте 1974 года.

Указывая на воинов Терракотовой армии в натуральную величину, одетых в доспехи и с собранными в пучки волосами, Лань говорит: "Это фрагменты истории, которые ярко сохранились. Прошло более 2000 лет, и вы все еще можете почувствовать то огромное количество таланта, которое было вложено в создание этих фигур".

По словам Ланя, команда стремится восстановить первоначальный вид реликвий, опираясь на принцип минимального вмешательства. Первая "скорая помощь" на месте - ключевой элемент работы. В могильных ямах, где было обнаружено войско, днем и ночью трудятся около 15 реставраторов. По углам в ямах стоят рабочие столы, на которых реставраторы в серой форме расставляют различные наборы инструментов.

Ван Чуньянь, исследователь из музея гробницы императора Цинь Шихуана, отвечает за экстренную охрану культурных реликвий на месте. Однажды днем в конце сентября, когда она проводила плановую инспекцию участка (ямы) N 1 Терракотовой армии, внимание Ван привлекла голова одного из воинов Терракотовой армии. Голова воина находилась на реставрации в течение четырех месяцев, и работы по ее очистке должны были завершиться в ближайшее время. "На правой брови все еще оставалась грязь, которая не была полностью очищена", - рассказала эксперт, добавив, что исследователи ищут такую грязь для дальнейшей работы. Слой лака на недавно обнаруженных терракотовых воинах в погребальных ямах деформируется и сжимается в течение нескольких минут после их обнаружения из-за резких изменений температуры и влажности. Яркие рисунки на фигурках также быстро отслаиваются. "Наибольшие усилия, которые мы прилагаем для защиты воинов Терракотовой армии, заключаются в защите лака и красочного покрытия", - пояснила Ван.

Для этой работы используется ментол. Его нагревают для образования органического раствора, который реставраторы брызгают на ткань, использующуюся для нанесения штукатурки и укрепления вынутых из раскопок фигур. После того как раствор затвердеет, воины переносятся в так называемую комнату восстановления.

Три этапа раскопок

Терракотовая армия была обнаружена жителями деревни Линьтун в Сиане в 1974 году. Фигуры, построенные по приказу императора Цинь Шихуана, подверглись трем археологическим раскопкам, первые из которых длились более шести лет.

Второй этап раскопок проходил в 1985 году, но был внезапно остановлен, потому что в то время было мало способов защитить красочное покрытие на статуях воинов. Последние раскопки начались в 2009 году, когда Государственное управление по охране памятников культуры Китая одобрило возобновление работ на участке N 1.

Лань Дэшэн (справа) и его коллега Ван Дунфэн реставрируют воина Терракотовой армии. Фото: Чжан Тяньчжу / для China Daily

Лань был одним из реставраторов, ответственных за восстановление, которое стало поворотным моментом в его карьере. Раньше он реставрировал только одного или двух воинов Терракотовой армии каждый год, обращаясь с реликвиями с особой осторожностью и проявляя бесконечное терпение.

С тех пор как раскопки возобновились, он восстановил черепки глиняной посуды более чем со 150 фигур и постепенно изучил различия между ними.

Терракотовая армия была обнаружена жителями деревни ЛиньТун в Сиане в 1974 году

"Воины Терракотовой армии украшены красочными узорами и даже отпечатками пальцев мастеров, которые их создали, - говорит Лань. - Имена ремесленников выгравированы на них, но их бывает трудно найти. Если вы внимательно посмотрите на черепки глиняной посуды, то увидите следы отпечатков их пальцев и даже полные отпечатки ладоней, оставшиеся после того, как они стучали по глине. Есть также следы выпавших у них волос".

По его словам, все эти следы хорошо сохранились. Используя свой опыт, Лань может точно сказать, были ли терракотовые воины изготовлены придворными мастерами того времени или простыми местными мастерами, поскольку стили их работы совершенно разные.

Лань Дэшэн прорисовывает голову воина. Фото: Чжан Тяньчжу / для China Daily

Идеальная работа

Как исследователь, проработавший в мавзолее императора Цинь Шихуана более 25 лет, Лань в основном живет рутинной жизнью. Музей находится на восточной окраине Сианя, примерно в 50 километрах от центра города, а Лань живет на южной стороне древнего города. Рабочий день начинается в 7 часов утра, реставратор едет на маршрутном автобусе от своего дома до музея, а в 17 часов заканчивает работу и отправляется домой. Он очень волновался, когда только начинал работать в этой области, хотя, по его словам, это была идеальная для него работа.

В 1993 году Лань окончил Северо-Западный университет в Сиане по специальности "культурное наследие", а через три года начал работу по восстановлению Терракотовой армии. Перед реставраторами стоит серьезная задача, поэтому у них строгая программа обучения. В первые два года Ланю не разрешали прикасаться к фигурам и велели "наблюдать, запоминать и больше читать".

Его первой задачей после окончания обучения было обнаружение фрагментов и поиск недостающих частей фигур среди сложенных осколков.

Ма Юй восстанавливает бронзового лебедя, обнаруженного в Сиане. Фото: Чжан Тяньчжу / для China Daily

Иногда ему не удавалось найти ни одной недостающей детали, и он часто спрашивал своего инструктора, когда сможет начать работу над реставрацией целого воина. Долго ждать ему не пришлось. Теперь, идя по участку N 2 - яме, в которой находятся фигуры воинов и их коней, - Лань с гордостью указывает на них и заявляет: "Я отреставрировал две из этих частей".

Технология, используемая для восстановления фигур, изменилась с годами, но основные методы остались прежними. После того как фрагменты воинов и лошадей собраны, реставраторы пытаются соединить их вместе, прежде чем начать клеить. За десятилетия реставраторы привыкли к задержкам и к тому, что сразу что-то сделать невозможно. Необходимо терпение. Лань подходит к своей работе с энтузиазмом и азартом, он установил стол для "спецопераций" в яме N 1. Там он держит наборы инструментов для ремонта, в том числе лупы, щетки и хирургические ножи. Как и у его жены, офтальмолога в больнице в Сиане, у Ланя есть специальный набор инструментов, который он использует для чистки и ремонта фигур. После периода обучения в Германии реставратор вернулся домой со скальпелями. "Они очень острые и полезны для реставрационных работ", - сказал он. Однако в процессе разговора Лань все же согнул один из хирургических ножей.

Традиционные инструменты

У Ланя также есть некоторые традиционные инструменты, которые он часто использует. Около 10 лет назад он попросил плотника из соседней деревни сделать ему деревянный кол. Две палки в верхней части кола можно снять, что позволит положить на него верхнюю часть тела воина. Позже нижняя часть тела соединяется с верхней. "Специалисты из сферы промышленного дизайна предложили мне новую стальную решетку, но пока я предпочитаю использовать кол, потому что он простой и удобный", - сказал Лань.

Он часто представляет себя врачом, диагностирующим болезни времен династии Цинь (221 - 206 гг. до н.э.). "В мире есть много разных врачей, но лишь немногие из них могут диагностировать и лечить воинов династии Цинь, которые жили более 2000 лет назад", - рассказал реставратор.

За все эти годы гробница пережила пожары и наводнения. Иногда реставраторам даже не удавалось восстановить первоначальный облик воинов.

Руки безголового воина были восстановлены. Фото: Чжан Тяньчжу / для China Daily

Легенда гласит, что войска Сян Юя, военачальника в конце эпохи правления династии Цинь, однажды открыли гробницу и вытащили оружие, которое держали фигуры. Многие фигуры были разбиты.

"В некоторых случаях нам не удавалось определить оставшиеся части фигур, которые были собраны за последние год или два, - сказал Лань. - Когда это происходит, ничего не остается, кроме как прекратить работу". В рабочей зоне ямы N 1 много полузавершенных фигур, у некоторых нет рук, а у других сломанные ноги связаны веревкой. "Иногда нам приходится останавливаться на полпути реставрационных работ и ждать два, три или четыре года, чтобы найти оставшиеся части. Однако всегда есть вероятность, что они не будут найдены никогда", - признается Лань.

Современный подход

Ма Юй (48 лет) - пионер в реставрации различных типов терракотовых фигур, проработавший в этой области 28 лет. Он приобрел опыт, работая рядом с музеем императора Цинь Шихуана. Во время исследований и реставрации фигур акробатов, обнаруженных при раскопках в 1999 году, Ма использовал современные методы для записи и изучения недавно обнаруженных реликвий.

В 1996 году он прошел двухлетний курс обучения в Сиане, спонсируемый итальянским правительством, где его обучали академики и исследователи из Рима. Реставратор хорошо помнит случай, когда ученик в классе разбил осколок, и учитель очень рассердился. С тех пор Ма уделял большое внимание культурным реликвиям, потому что его учителя всегда относились к ним с большим почтением.

"Обучение оказало на меня большое влияние и дало мне лучшее понимание реликвий. Я также надеюсь сделать что-то сам и оставить это будущим поколениям", - сказал Ма. Он использует современное оборудование, в том числе микроскоп со сверхвысокой глубиной резкости, чтобы детально исследовать каждый осколок в студии. Также эксперт документирует сборку терракотовых фигур по частям, тщательно записывая в электронные таблицы их размер, вес, статус сохранности, окраску поверхности, узоры и место раскопок. Новые открытия всегда вызывают у Ма всплеск эмоций. Во время реставрационных работ он случайно обнаружил несколько полных отпечатков пальцев с высоким разрешением, которые могут дать важные подсказки о возрасте, поле и спортивном мастерстве фигур. "Моя цель - делать все добросовестно, для меня очень важно восстанавливать реликвии", - сказал он.

Лань заметил имена более 100 мастеров, аккуратно выгравированных на разных частях фигур воинов Терракотовой армии. "Мы используем материалы, которые использовались во времена династии Цинь, для восстановления и ремонта воинов и их лошадей. Это наследие, которое мы передадим следующему поколению, - отметил он. - Я надеюсь, что в будущем, когда появятся более передовые технологии или новые методы реставрации, специалисты смогут восстанавливать реликвии на основе заложенного нами фундамента и им будет проще приводить их в первоначальный вид".