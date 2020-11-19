Книга Барака Обамы установила рекорд продаж

Первый том новой книги экс-президента США Барака Обамы "Земля обетованная" установил рекорд продаж в первый день выхода в свет. Об этом сообщила в среду The New York Times, ссылаясь на издательский дом Penguin Random House.

По его информации, в США и Канаде во вторник было продано свыше 887 тысяч экземпляров книги. Эта цифра охватывает все форматы - печатный, аудио и цифровой, уточняет ТАСС. Данный показатель стал самым выдающимся дебютом среди всех книг издательства.

Произведение Обамы по объемам продаж незначительно обошло мемуары его супруги Мишель под названием "Становление". В 2018 году в первый день продаж было раскуплено 725 тысяч экземпляров ее книги.