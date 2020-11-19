Кому нужен цифровой кодекс против буллинга

Сращивание клеветы и травли в Сети в пандемию значительно выросло - на 15 процентов и требует ответа. Ответом, по мнению Общественной палаты, должны стать изменения в законе.

По данным Фонда развития интернета, троллинг (провокации) в Сети составляет 52 процента, киберунижения - 55 проц., буллинг (травля) - 69 проц. От буллинга чаще страдают дети (до 72 проц.) и молодежь до 23 лет (86 проц.). Платформы распространения угроз, как правило, - "Инстаграм", "Твиттер", "Фейсбук", "Ютуб" и "Тик-Ток", которые не подчиняются российским законам.

- Болевые точки угроз - анонимность и ненаказуемость, - говорит директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина. - Я это испытала на себе, когда меня хотели облить кислотой. Удалось выяснить, что угрозы шли от гражданина ЕС, живущего в Чехии уроженца Пермского края, недосягаемого для наших законов.

Мизулина убеждена: соцсети должны регулировать негативный контент, а за отказ - нести юридическую ответственность.

- У меня 50 исков за вмешательство в мою личную жизнь, - говорит народный артист России Сергей Безруков. - Но у меня или не принимают иски. Основание - кибербуллеры разместили свои пасквили в иностранных сетях. Или принимают иск, но по факту оправдывают клеветника. И тут я бы поднял вопрос о наказании для блюстителей закона, делающих гражданина беззащитным перед клеветой и угрозами.

Эксперты ОП признали, что по мере роста сетей проблема обостряется на стыке онлайн- и офлайн-миров, а закона, фиксирующего этот порядок, нет.

- Мы предлагаем принять цифровой кодекс, который сможет объединить все законодательство об интернете в единый документ, - говорит председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. - Что даст норму о необходимости работать в российском правовом поле иностранным компаниям IT-сферы, при условии, что у них есть отечественные пользователи. Или норму о травле в Сети, или норму о бездействии блюстителей закона.

По словам Кабанова, "ни о какой цензуре речи не идет". Экспертиза ОП предлагает после открытого обсуждения цифрового кодекса внести в него "раздел о запрете цензуры в России на площадках социальных медиа, в рамках которого нужно наказывать посредников и хозяев площадок, которые нарушают Конституцию РФ".