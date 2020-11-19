Ig Nobel Prize. Она же Игнобелевская премия, она же Шнобелевская. Это такая пародия на настоящую Нобелевскую премию. Ее вручают за "открытия, которые заставляют сначала посмеяться, а потом задуматься". По популярности Шнобель не сильно уступает Нобелю - кстати, на шуточной шнобелевской церемонии обычно присутствуют настоящие нобелевские лауреаты. Обидно только, что наши ученые удостаиваются этой награды очень редко. Не думаем, что это заговор антироссийских сил. Скорее, виновата наша природная русская скромность, мешающая выдвигать кандидатов. Редакция "КШ" решила исправить эту несправедливость и предложила своих претендентов на Ig Nobel Prize.

Номинация "Физиология и медицина"

За что

"За исследование восприятия собственной фигуры хорошо поевшими змеями, ящерицами и другими тварями".

Кому

Группе ученых во главе с Иваном Хватовым (кандидат психологических наук, Московский государственный психолого-педагогический университет, Московский институт психоанализа)

Основу для этого научного открытия заложили британские ученые. Точнее - британский писатель. В 1926 году была опубликована работа Алана Милна, в которой он описывал, как представитель вида Ursus americanus после поглощения продуктов питания, предоставленных особью вида Oryctolagus cuniculus, не смог покинуть пределы жилища. Приведем цитату (перевод Бориса Заходера):

"…Кролик заглянул во все кастрюли и банки и со вздохом сказал:

- Увы, совсем ничего не осталось!

- Я так и думал, - сочувственно сказал Пух, покачав головой.

- Ну, до свиданья, мне пора идти. И он полез из норы. Он изо всех сил тянул себя передними лапками и изо всей мочи толкал себя задними лапками, и спустя некоторое время на воле оказался его нос… потом уши… потом передние лапы… потом плечи… а потом…

А потом Винни-Пух закричал:

- Ай, спасите! Я лучше полезу назад!

Еще потом он закричал:

- Ай, помогите! Нет, уж лучше вперед!

И наконец, он завопил отчаянным голосом:

- Ай-ай-ай, спасите-помогите! Не могу ни взад ни вперед".

К сожалению, официальная наука не признала выводы Алана Милна окончательными. Так бывает. Возможно, повлиял тот факт, что у автора не было биологического образования. Были и формальные придирки: недостаточная выборка, отсутствие контрольной группы и т. д. Но, скорее всего, общество того времени еще не было готово осмыслить такую фундаментальную задачу, как осознание размеров талии после плотного обеда.

Современная наука не может дать точное определение понятию "талия". Из-за этого пока невозможно точно определить, где именно находится талия у слона, змеи и инфузории-туфельки.

Спустя почти столетие к этой теме обратились российские ученые. Перед ними стояло много проблем. Выяснилось, что даже в нашей стране невозможно найти говорящего медведя, который был бы способен вербализовать свои пространственные и тактильные ощущения. Исследователи решили использовать другие виды животных.

Объектами исследований Ивана Хватова и его коллег за последние годы становились змеи, жабы, ящерицы, крысы, сверчки, улитки и многие другие.

Так, участниками одного из экспериментов стали змеи из семейства ужеобразных - 16 лучистых полозов и 16 королевских змей. Увы, оказалось, что и они не в силах подробно описать свое состояние.

В некоторых работах приводилось детальное описание вербальной коммуникации между людьми и змеями (см., например, труды Дж. Роулинг).

Российских ученых это не остановило. Они сконструировали хитроумную установку, эдакий коллайдер для изучения восприятия собственного тела. Опишем кратко его суть. Есть стеклянный ящик, разделенный на два отсека. Змеи сидят в одном и очень хотят переползти в другой, поскольку там темно, влажно и стоит поилка. Но между отсеками стенка, в которой сделаны дырки трех типов: маленькие, большие и средние.

Диаметр отверстий таков, что пролезть можно только через большие и средние. Змеи учатся на своих ошибках и перестают пытаться залезть в слишком узкую дыру. После этого им дают хорошенько поесть. Как отмечают авторы работы, "границы тела животного увеличивались благодаря скармливанию змее кормового объекта - мыши субадультного возраста с длиной тела около 5 см".

Растолстевшая змея могла проползти только в самое большое отверстие. А чтоб животным было еще интересней, ученые периодически меняли дырки местами. И пока змеи пытались понять, почему они не могут пролезть привычным путем, исследователи тщательно фиксировали происходящее.

В итоге справились все подопытные животные. Но лучистые полозы обучались намного быстрее. В отличие от королевских змей, они "оказались способны переносить ранее сформированный навык учета границ собственного тела в новые экспериментальные условия".

Мы уверены, что жюри Игнобелевской премии должно присудить нашим ученым заслуженную награду, ведь их эксперименты открывают новые горизонты в биологии, диетологии, этике, эстетике и многих других областях знания.

Если серьезно…

На самом деле у исследования потолстевших змей есть вполне реальный научный смысл. Восприятие схемы собственного тела - важная часть психики животных. Подобные эксперименты помогают разобраться в интеллектуальных различиях между разными биологическими видами, а может быть, даже решить сакраментальный вопрос, чем человек отличается от животного.

Публикация

Хватов И.А., Соколов А.Ю., Харитонов А.Н. Сравнительный анализ восприятия физических характеристик собственного тела у змей lampropeltis triangulum campbelli и elaphe radiate // Экспериментальная психология. 2017. Т. 10. № 3. С. 126-136.