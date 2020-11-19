Лавров назвал нечистоплотными обвинения РФ в нарушении обязательств в ОДКБ

Обвинения России в предательстве обязательств в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе нечистоплотны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, нечистоплотные комментарии по этому вопросу появляются не только в зарубежной, но и в российской политологической среде.

"Некоторые наши аналитики прямо обвиняют нас в предательстве наших обязательств по Договору о коллективной безопасности. Во-первых, не думаю, что люди, а я знаю их фамилии, просто политически неграмотные, юридически необразованные. Во-вторых, они не могут не знать, что обязательства ОДКБ распространяются исключительно на совместную защиту страны - члена ОДКБ от внешней агрессии, чего, конечно же, не происходило с Арменией. Таких примеров много. Оставляю их на совести авторов за рубежом и в Российской Федерации", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT, текст которого опубликован на сайте МИД РФ.