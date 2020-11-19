Лавров рассказал о стабилизации положения на значительной части территории Сирии

На значительной части сирийской территории ситуация стабилизировалась, несмотря на то, что очаги терроризма сохраняются. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

"Положение на значительной части территории Сирии заметно стабилизировалось, хотя, конечно, борьба с террористами сохраняет свою актуальность. Очаги терроризма пока еще остаются на территории САР", - цитирует Лаврова пресс-служба МИД РФ.

Министр также отметил, что сейчас на первый план выходят задачи по налаживанию мирной жизни в Сирии, гуманитарному содействию гражданскому населению, а также созданию условий по возвращению беженцев.