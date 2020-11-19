Льготы на поездки с детьми северянам хотят продлить еще на год

Перенести поездку с ребенком на "Большую землю", которую работающим на Крайнем Севере раз в два года оплачивает работодатель, можно будет на 2022 год. Такое постановление правительства подготовил Минтруд.

"Проект постановления правительства предусматривает перенос до конца следующего года права на компенсацию транспортных расходов на проезд к месту отпуска для детей граждан, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если им исполняется 18 лет в 2021 либо в 2022 годах", - объяснили в Минтруде.

Речь идет о льготе, предусмотренной Трудовым кодексом. Как пояснили в министерстве, раз в два года гражданам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, оплачивается стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно в пределах страны вместе с несовершеннолетними детьми за счет средств работодателя.

Ранее правительство разрешило переносить такие поездки, изначально намеченные на этот год, но отмененные из-за пандемии коронавируса, на 2021 год. Однако в такой ситуации могли пострадать права родителей подростков, у которых совершеннолетие наступит раньше, чем удастся реализовать запланированную поездку. Специально для них Минтруд и подготовил это постановление. Теперь получить компенсацию за перенесенную с 2020 или 2021 года поездку можно будет до конца 2022 года вне зависимости от фактического возраста сына или дочери на момент отправления в путь.

Аналогичная льгота есть и у пенсионеров, живущих на Крайнем Севере. Их расходы на путешествие раз в два года компенсирует Пенсионный фонд. В прошлом году этим правом воспользовались 260 тысяч пенсионеров-северян, сообщала пресс-служба Минтруда ранее. Больше всего бесплатных билетов было оформлено в Москву и Петербург, а также в Калининград, Астрахань, Новороссийск, Пятигорск, Кисловодск, Сочи, Туапсе, Адлер, Екатеринбург, Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре.