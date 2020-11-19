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19.11.2020 17:34
Рубрика: Общество

Малышева назвала способную защитить от COVID-19 специю

Текст: Николай Грищенко
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Содержащиеся в черном перце вещества помогают организму человека защититься от коронавируса COVID-19. Об этом заявила доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово".

Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
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По ее словам, ключевую роль в этом процессе играет перечный алкалоид, или пиперин, который способен блокировать действие частиц SARS-CoV-2, отвечающих за размножение вируса. При взаимодействии пиперина с белком S, так называемой "короной", вирус лишается возможностей "цепляться" за клетки и погибает.

Ранее о способности черного перца подавлять активность коронавируса заявили ученые Индийского технологического института. Они смоделировали взаимодействие пиперина и двух частей коронавируса SARS CoV-2. В результате оказалось, что активность инфекции подавляется.

Отметим, что пиперин отвечает в перце за жгучесть и аромат. В пряности из Шри-Ланки находится 15 процентов пиперина, а во вьетнамском, индийском и малайзийском - от 2 до 7 процентов. Кроме того, ученые отмечают, что данное соединение нестабильно и в молотом перце его может не хватать.

Кстати, другие российские врачи считают: противостоять COVID-19 помогает правильное питание. Когда, с помощью продуктов питания, содержащих большое количество витаминов и минеральных веществ, можно повысить иммунитет.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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