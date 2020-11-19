Маск обогнал Цукерберга в рейтинге миллиардеров

Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX, опередил основателя Facebook Марка Цукерберга в рейтинге миллиардеров Bloomberg, который рассчитывается в реальном времени.

Маск с состоянием в 120 миллиардов долларов занял третье место в рейтинге, а Цукерберг - четвертое. Его состояние Bloomberg оценил в 103 миллиарда долларов. На первом месте основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 183 миллиарда долларов, на втором в- основатель Microsoft Билл Гейтс (128 миллиардов долларов).

Состояние Маска выросло на фоне роста стоимости акций Tesla. В среду за одну акцию давали более 486,64 доллара. В рейтинге журнала Forbes, который тоже рассчитывается в реальном времени, Маск также обошел Цукерберга. Состояние Маска Forbes оценил ниже - в 105,4 миллиарда долларов. У Цукерберга, по версии Forbes, - 99,9 миллиарда.