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19.11.2020 16:43
Рубрика: Власть

Медведев: На развитие села в 2021 году направят более 210 млрд рублей

Текст: Татьяна Замахина
На развитие сельских территорий в России из федерального бюджета в 2021 году суммарно выделят более 210 млрд рублей. Об этом заявил председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Данная тема обсуждается на расширенном заседании общественного совета партийного проекта "Российское село".

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
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- Мы проводили работу с коллегами из разных ведомств, прежде всего из Минфина, по выделению средств на мероприятия, которые направлены на развитие села в рамках целого ряда программ, - пояснил Дмитрий Медведев. - Общий объем этой суммы на 2021 год составляет более 210 млрд рублей.

Глава партии подчеркнул, что эта цифра "весьма и весьма значительная". По его словам, создания и модернизации социальной инфраструктуры на селе касается важная часть поправок, которые "Единая Россия" подготовила ко второму чтению нового федерального бюджета на три года.

В целом же вопрос повышения уровня жизни на селе имеет большое значение, уверен Дмитрий Медведев. Условия, в которых живут люди, меняются не так быстро, как агробизнес, который во многом достиг мирового уровня, заметил он.

- Но государство продолжает обновлять инфраструктуру, содействует повышению занятости, естественно, занимается жильем, в том числе за счет запуска программы сельской ипотеки, - подчеркнул председатель "Единой России". Так, эффективность уже доказала госпрограмма по комплексному развитию сельских территорий. В ее рамках до конца года планируется выдать порядка 30 тыс. сельских ипотечных кредитов, реализовать почти 4 тыс. проектов по благоустройству сельских территорий с участием жителей, ввести более 800 километров газораспределительных сетей и более 600 километров автомобильных дорог.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Обеспечить равные возможности для саморазвития для жителей села и городских жителей - главный приоритет партии, подчеркнул, в свою очередь, секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, решение этой задачи невозможно без обеспечения достойного уровня сельского здравоохранения, образования, социальной сферы, культуры, коммуникаций.

Так, по инициативе партии в новом бюджете на следующий год будет предусмотрено около двух миллиардов рублей на покупку 304 передвижных медицинских комплексов для населенных пунктов с численностью населения меньше ста человек. Такие "передвижные поликлиники" дают возможность пройти диагностику на современном оборудовании, сдать анализы, получить помощь квалифицированных специалистов.

Кроме того, поправки партии ко второму чтению проекта бюджета предусматривают развитие социокультурной инфраструктуры на селе. "С учетом ранее предусмотренного финансирования они позволят построить более 300 домов культуры, переоснастить около тысячи ДК, создать условия для занятий спортом в более чем девятистах сельских школах, поставить более 100 автоклубов для обслуживания сельского населения", - рассказал Андрей Турчак.

Также "Единая Россия" подготовила поправки на 6,2 миллиарда рублей для подключения малых населенных пунктов к интернету, напомнил он. Это позволит до конца 2021 года завершить подключение сел и деревень с численностью от 250 до 500 жителей.

Фото: Reuters
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Важная тема для развития села - газификация. "Единая Россия", по словам Медведева, подготовит предложения на эту тему. Председатель партии сообщил, что на этой неделе беседовал об этом с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером.

На эту же тему высказался и Андрей Турчак. "Ключевое - это определить единого оператора газификации, который бы отвечал за бесплатное доведение газа от магистрального трубопровода непосредственно до домовладений, - сказал он. - Кроме того, предложено предоставить гражданам возможность получать все услуги по подключению газа через "единое окно" МФЦ".

Также, по словам Турчака, предстоит принять отдельный проект, который бы консолидировал все мероприятия, сроки и ответственных за газификацию регионов. "И параллельно с этим организовать партийный контроль реализации этого проекта на местах. Все эти позиции сейчас прорабатываются правительством и "Газпромом", - подчеркнул секретарь генсовета.

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