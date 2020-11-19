Медведев обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР

Российский теннисист Даниил Медведев победил первую ракетку мира Новака Джоковича и гарантировал себе место в полуфинале Итогового турнира АТР.

Во втором матче в группе сильнейший российский теннисист Даниил Медведев встречался с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем из Сербии. И победа в этом поединке выводила бы одного из соперников в полуфинал.

Медведев до этого играл против серба шесть раз и побеждал лишь дважды - в Монте-Карло и Цинциннати. И все же в победу россиянина в этом матче верилось - в последнее время он показывает качественный и интересный теннис.

В первом сете до счета 3:3 шла равная борьба. Но затем Медведев смог выиграть три гейма подряд - 6:3.

Джокович был явно потрясен происходящим на корте и не смог перестроиться в начале второго сета. Медведев же продолжил набирать очки. И довольно быстро повел в счете 3:0. Отыграться у Джоковича шансов не было. Итог - 6:3 и Медведев выходит в полуфинал.

В другом матче в группе представляющий Германию Александр Зверев победил аргентинца Диего Шварцмана.