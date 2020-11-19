Медведев предложил снизить административные барьеры для фермеров

Председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с предложениями, реализация которых призвана помочь аграриям. Эта тема обсуждается на расширенном заседании общественного совета партийного проекта "Российское село".

- Можно было бы ввести мораторий на разработку для малых сельхозпредприятий каких-то новых инструкций и нормативов, - заявил Дмитрий Медведев, - поскольку в этом смысле у нас все мастера плодить различные документы, регулирующие деятельность. Это делать гораздо проще, чем просто работать на земле.

Дело в том, что новые нормативы и инструкции усилят административное давление и повлекут дополнительные издержки хозяйств, что повлияет на темпы развития АПК в целом.

Председатель "Единой России" предложил подумать и над тем, чтобы проводить проверки исключительно по заявительному принципу. Среди других возможных мер - упростить процедуру получения разрешения на строительство, отменить так называемые экологические паспорта.

"А также - проработать вопрос об установлении обязательной доли госсубсидий, которые должны направляться именно на поддержку малых форм хозяйствования", - предложил Медведев.

Он добавил, что малым предпринимателям нужна помощь в поиске новых рынков сбыта, развитии кооперации и информационно-методическая поддержка.

Сейчас Россия в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания, осваивает глобальные рынки, входит в число ведущих экспортеров по ряду позиций, напомнил глава партии. И в этой ситуации нужно сохранить набранную динамику и поддержать аграриев.