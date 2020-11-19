МИД РФ дал рекомендации по поездкам россиян за рубеж

Рекомендации МИД РФ по поездкам россиян за рубеж ввиду продолжающейся пандемии коронавируса остаются в силе. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Вновь хотели бы обратить внимание на необходимость... не подвергать себя неоправданным рискам, следить за теми рекомендациями, которые даются на сайте министерства иностранных дел, на страницах наших посольств в интернет-аккаунтах в социальных сетях, в приложении "Зарубежный помощник" при выезде в другие страны . Все наши рекомендации актуальны", - заявила Захарова в ходе брифинга.

Она также призвала россиян взвешивать все возможные риски при планировании зарубежных поездок.

Видео: RT