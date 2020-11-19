МИД РФ дал рекомендации по поездкам россиян за рубеж

Новости

Песков назвал тему борьбы с коронавирусом приоритетом для Путина 13:09
Воробьевы горы начали готовить к зимним соревнованиям 13:09
Новым министром культуры Беларуси назначен Анатолий Маркевич 13:00
Глава комитета Госдумы предложил создать кодекс блогера 12:55
Снимки советского классика фотографии покажут в музее истории ВОВ в Минске 12:46
Путин пока не будет выступать с обращением в связи с пандемией 12:45
В Росавиации спрогнозировали восстановление авиаперевозок в 2021 году 12:43
В Москве горслужбы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды 12:33
СК просит арестовать зампреда правительства Подмосковья Дмитрия Куракина 12:32
Ветреная погода сохранится в Москве до конца недели 12:31
Эзра Миллер тайно снялся в роли Мусорного Бака в "Противостоянии" Кинга 12:28
Москва повысит выплаты на детей в приемных семьях 12:26
Названы самые частые нарушения ПДД в Москве 12:17
Литовцы увеличили сбережения во время пандемии 12:12
"Союзмультфильм" представил нового персонажа "Ну, погоди!" 12:08
Австрия проведет массовые тесты на коронавирус в декабре 11:39
Игорь Додон посетит Россию с рабочим визитом 11:32
На Украине мужчина с COVID-19 пожертвовал свой кислород сыну и умер 11:18
В Москве зарегистрировано 6438 новых случаев COVID-19 11:15
Московская канатная дорога перешла на зимний режим работы 11:15
В Хабаровском крае введут полную самоизоляцию для людей старше 65 лет 11:09
Минпросвещения поддерживает законопроект "о просветительской деятельности" 11:03
В Москве мужчина пытался через окно проникнуть в школу 11:03
В Дании уничтожили всех зараженных коронавирусом норок 10:59
На улицах Москвы приезжий грабил пенсионеров 10:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
19.11.2020 12:44
Рубрика: Экономика

МИД РФ дал рекомендации по поездкам россиян за рубеж

Текст: Диана Ковалева
Рекомендации МИД РФ по поездкам россиян за рубеж ввиду продолжающейся пандемии коронавируса остаются в силе. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
МИД РФ призвал россиян отложить зарубежные поездки

"Вновь хотели бы обратить внимание на необходимость... не подвергать себя неоправданным рискам, следить за теми рекомендациями, которые даются на сайте министерства иностранных дел, на страницах наших посольств в интернет-аккаунтах в социальных сетях, в приложении "Зарубежный помощник" при выезде в другие страны . Все наши рекомендации актуальны", - заявила Захарова в ходе брифинга.

Она также призвала россиян взвешивать все возможные риски при планировании зарубежных поездок.

Видео: RT

Экономика Туризм В мире Правительство МИД Пандемия коронавируса COVID-19 РГ-Видео

Главное сегодня

Мишустин поручил срочно обеспечить лекарствами амбулаторных больных COVID-19
Путин пока не будет выступать с обращением в связи с пандемией
В МИД РФ прокомментировали принятие в США "акта Родченкова"
В Росавиации спрогнозировали восстановление авиаперевозок в 2021 году
Эксперт дал прогноз по началу спада заболеваемости COVID-19 в России
В России могут изменить систему выплат накопительной части пенсии
Дачную амнистию могут продлить до 2026 года