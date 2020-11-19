МИД РФ прокомментировал слова посла ФРГ в Литве о целях СССР в войне

Слова немецкого посла в Литве о целях СССР во Второй мировой войне являются циничной провокацией, и российская сторона ожидает от Берлина объяснений в связи с подобным выпадом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее посол ФРГ в Литве Маттиас Сонн заявил, что Красная Армия освобождала Германию от фашизма якобы для того, чтобы установить в побежденной стране "сталинское репрессивное правление".

"Мы возмущены выступлением немецкого посла… С учетом истории Второй мировой войны и роли Германии, ее народа в самом кровавом конфликте человечества вышеупомянутое выступление посла ФРГ в Литве прозвучало особенно цинично и вызывающе. Еще раз подчеркну: мы рассматриваем это как провокацию, мы ожидаем от германской стороны объяснений и четкого дистанцирования от подобного индивидуального выпада, который, к сожалению, не является единичным случаем", - заявила Захарова.

Она также подчеркнула, что в последнее время в Германии все активнее продвигается псевдоисторический нарратив, который "приравнивает Советский Союз к Третьему рейху в контексте проблематики генезиса Второй мировой войны и отождествляет коммунистический и национал-социалистический режимы". По словам Захаровой, это делается для того, чтобы "выхолостить ответственность Германии за бесчеловечные преступления нацизма". Подобный подход напрямую ставит под вопрос процесс послевоенного примирения народов России и ФРГ, отметила дипломат.