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19.11.2020 12:13
Рубрика: Власть

Минцифры: Более 30 тысяч СМИ получили льготы в связи с COVID-19

Текст: Галина Мисливская
Федеральные власти и Минцифры в период пандемии коронавируса приняли ряд решений, которые позволили десяткам тысяч СМИ, в первую очередь - региональным, снизить расходы на вещание, рассказала в четверг на совещании в Совете Федерации замглавы ведомства Бэлла Черкесова.
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

"Этот год был очень сложным для всех, и медиаотрасль здесь далеко не исключение. В разгар пандемии, все столкнулись с резким падением доходов, отсутствием прогнозов о том, чего в ближайшее время ждать, тем не менее, все были вынуждены работать 24/7", - сказала она.

Фото: iStock
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Правительство и Министерство цифрового развития постарались войти в положение и оперативно принять меры по поддержке медиа. "Было принято постановление правительства, в соответствии с которым большая часть СМИ вошла в перечень наиболее пострадавших отраслей в связи с распространением коронавирусной инфекции, - напомнила Черкесова. - Это дало возможность воспользоваться определенными налоговыми льготами, снижением ставки страховых взносов".

По данным Минцифры, право на те или иные меры поддержки получили около 30 тысяч изданий. "Из них 15 тысяч - это печатные СМИ, и около 8 тысяч - теле- и радиоканалы. Для регионального телевидения это было значимой поддержкой", - отметила замминистра.

Кроме того, по линии ведомства был принят ряд решений, облегчающих положение СМИ в сложный период. Прежде всего - указом номер 281 были сокращены лицензионные требования. Всего с марта по сентябрь поступило около 1,5 тысячи обращений, более половины - от радиовещателей.

Фото: Пресс-служба Минпросвещения
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"По итогам их рассмотрения были приняты следующие меры: рассрочка в уплате платежей - 348 случаев, приостановка вещания на срок до трех месяцев - 107, снижение мощности передатчика - 231, перевод на режим моновещания - 44, снижение загрузки (отключение оборудования в ночное время) - 259", - проинформировала Бэлла Черкесова.

"Мы искренне надеемся, что эти меры хотя бы как-то смогли вас поддержать", - добавила она, обращаясь к представителям регионов, принимавшим участие в совещании.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество СМИ и соцсети Правительство Минцифры Законодательная власть Совет Федерации

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