Минцифры: Более 30 тысяч СМИ получили льготы в связи с COVID-19

"Этот год был очень сложным для всех, и медиаотрасль здесь далеко не исключение. В разгар пандемии, все столкнулись с резким падением доходов, отсутствием прогнозов о том, чего в ближайшее время ждать, тем не менее, все были вынуждены работать 24/7", - сказала она.

Правительство и Министерство цифрового развития постарались войти в положение и оперативно принять меры по поддержке медиа. "Было принято постановление правительства, в соответствии с которым большая часть СМИ вошла в перечень наиболее пострадавших отраслей в связи с распространением коронавирусной инфекции, - напомнила Черкесова. - Это дало возможность воспользоваться определенными налоговыми льготами, снижением ставки страховых взносов".

По данным Минцифры, право на те или иные меры поддержки получили около 30 тысяч изданий. "Из них 15 тысяч - это печатные СМИ, и около 8 тысяч - теле- и радиоканалы. Для регионального телевидения это было значимой поддержкой", - отметила замминистра.

Кроме того, по линии ведомства был принят ряд решений, облегчающих положение СМИ в сложный период. Прежде всего - указом номер 281 были сокращены лицензионные требования. Всего с марта по сентябрь поступило около 1,5 тысячи обращений, более половины - от радиовещателей.

"По итогам их рассмотрения были приняты следующие меры: рассрочка в уплате платежей - 348 случаев, приостановка вещания на срок до трех месяцев - 107, снижение мощности передатчика - 231, перевод на режим моновещания - 44, снижение загрузки (отключение оборудования в ночное время) - 259", - проинформировала Бэлла Черкесова.

"Мы искренне надеемся, что эти меры хотя бы как-то смогли вас поддержать", - добавила она, обращаясь к представителям регионов, принимавшим участие в совещании.