56% детей учатся в школах, которые работают полностью очно

56% российских детей учатся в школах, которые находятся полностью на очном обучении. Остальные дети занимаются в школах, где дистанционное обучение применяется лишь для некоторых классов или вводятся смешанные формы.

Например, школы принимают решения, разбивая классы на параллели: один класс ходит в четные дни, другой - в нечетные, или отдельные темы изучаются дистанционно. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

- На сегодняшний день на карантине по COVID-19 находится всего 26 школ, это 0,07% от всех школ РФ, - сказал Дмитрий Глушко.