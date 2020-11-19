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19.11.2020 11:03
Рубрика: Общество

Минпросвещения поддерживает законопроект "о просветительской деятельности"

Текст: Ксения Колесникова

Министр просвещения Сергей Кравцов прокомментировал законопроект о просветительской деятельности, который обсуждается сейчас в Госдуме.

Фото: Аркадий Колыбалов
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- Советом Федерации, сенаторами был инициирован закон о просветительской деятельности. Важнейший законопроект. Надеюсь, он будет поддержан, и он также укрепит воспитательную составляющую в системе образования, - рассказал Сергей Кравцов, выступая на профессорском форуме 2020 "Национальные проекты и профессорское общество".

Напомним, ранее группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму поправки в закон об образовании, который призван поставить заслон негативному влиянию извне в этой сфере. Законопроект вводит понятие "просветительская деятельность". Под ней предлагается понимать деятельность, направленную на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок и опыта в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, профессионального развития человека.

При этом в документе прописывается запрет использования такой деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях.

Предлагается наделить федеральные органы госвласти, которые отвечают за образование, правом координировать участие школ и вузов в международном сотрудничестве "путем выдачи соответствующих заключений".

Общество Образование Власть Работа власти Правительство Минпросвещения

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