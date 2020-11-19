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Текст:   Марина Трубилина 
10:59 19.11.2020

Минстрой пересматривает нормы расчета освещенности помещений

Минстрой разработал поправки в нормы расчета освещенности помещений, которые позволят строить здания ближе друг к другу и выше.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Ведомство готовит поправки в свод правил о проектировании естественного и совмещенного освещения, сообщает пресс-служба Минстроя. В проект документа включена обновленная инженерная методика расчета света, отраженного от соседних зданий со светлыми фасадными материалами и повышенными коэффициентами отражения. Это могут быть керамогранит, фасадные панели, фасадные краски.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Если ранее застройщики без применения данных фасадных материалов "поднимали" строение на два этажа, то коэффициент естественного освещения не соответствовал нормам и проект не проходил экспертизу, отмечает главный научный сотрудник НИИСФ РААСН Игорь Шмаров. Учет возможностей фасадных материалов с повышенными светоотражающими свойствами повышает показатели отраженного естественного света и позволяет увеличивать этажность на 1-1,5 этажа, а также уплотнять городскую застройку (в пределах 15 %). При этом возможно также сокращение стоимости площадей.

Это может высвободить городские площади, которые будут использоваться, к примеру, для улучшения городской инфраструктуры. Кроме того, сократятся затраты на подводку инженерных коммуникаций, отметил Шмаров.

Документ также будет учитывать возможность применения фасадного остекления с энергосберегающими стеклами с солнцезащитным и многофункциональным покрытием, имеющими пониженный коэффициент пропускания света.

"Назрела необходимость дополнения свода правил положениями, которые позволят обеспечить проектные организации самыми новыми методами и данными", - отметил замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков. Учет отраженной составляющей естественного света при определении коэффициента естественной освещенности - перспективный инструмент оптимизации жилых функциональных зон и общественных пространств, считает он.

Фото: iStock
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Применение стекол с энергосберегающими покрытиями в остеклении фасадов сокращает расходы на отопление зданий за счет снижения потерь тепла. Сократятся расходы на кондиционирование воздуха. Таким образом, за счет внедрения современных материалов может быть создан комфортный микроклимат, отмечают в Минстрое.

Готовящееся обновление в свод правил также включает новую более гибкую методику учета архитектурных элементов фасадов - балконов, лоджий, вертикальных и горизонтальных козырьков, которые влияют на естественную освещенность помещений. Это будет способствовать повышению архитектурной выразительности городской застройки, считают в ведомстве.

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