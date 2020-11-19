Минстрой пересматривает нормы расчета освещенности помещений

Минстрой разработал поправки в нормы расчета освещенности помещений, которые позволят строить здания ближе друг к другу и выше.

Ведомство готовит поправки в свод правил о проектировании естественного и совмещенного освещения, сообщает пресс-служба Минстроя. В проект документа включена обновленная инженерная методика расчета света, отраженного от соседних зданий со светлыми фасадными материалами и повышенными коэффициентами отражения. Это могут быть керамогранит, фасадные панели, фасадные краски.

Если ранее застройщики без применения данных фасадных материалов "поднимали" строение на два этажа, то коэффициент естественного освещения не соответствовал нормам и проект не проходил экспертизу, отмечает главный научный сотрудник НИИСФ РААСН Игорь Шмаров. Учет возможностей фасадных материалов с повышенными светоотражающими свойствами повышает показатели отраженного естественного света и позволяет увеличивать этажность на 1-1,5 этажа, а также уплотнять городскую застройку (в пределах 15 %). При этом возможно также сокращение стоимости площадей.

Это может высвободить городские площади, которые будут использоваться, к примеру, для улучшения городской инфраструктуры. Кроме того, сократятся затраты на подводку инженерных коммуникаций, отметил Шмаров.

Документ также будет учитывать возможность применения фасадного остекления с энергосберегающими стеклами с солнцезащитным и многофункциональным покрытием, имеющими пониженный коэффициент пропускания света.

"Назрела необходимость дополнения свода правил положениями, которые позволят обеспечить проектные организации самыми новыми методами и данными", - отметил замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков. Учет отраженной составляющей естественного света при определении коэффициента естественной освещенности - перспективный инструмент оптимизации жилых функциональных зон и общественных пространств, считает он.

Применение стекол с энергосберегающими покрытиями в остеклении фасадов сокращает расходы на отопление зданий за счет снижения потерь тепла. Сократятся расходы на кондиционирование воздуха. Таким образом, за счет внедрения современных материалов может быть создан комфортный микроклимат, отмечают в Минстрое.

Готовящееся обновление в свод правил также включает новую более гибкую методику учета архитектурных элементов фасадов - балконов, лоджий, вертикальных и горизонтальных козырьков, которые влияют на естественную освещенность помещений. Это будет способствовать повышению архитектурной выразительности городской застройки, считают в ведомстве.