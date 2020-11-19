Минстрой пересматривает требования к сантехнике

Новый базовый свод правил по сантехнике подготовил Минстрой, сообщает Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве.

"Свод правил по внутреннему водопроводу и канализации был написан под технологические возможности, которые имелись еще 35 лет назад. Поэтому при работе над проектом нового СП 30 мы постарались учесть результаты научно-исследовательских работ, проведенных в последнее время", - говорит замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков. Требования свода правил были систематизированы и приведены в вид, удобный для пользователей, инженеров и экспертов.

На основании статистических данных удалось уточнить среднесуточную норму расхода воды для жилых зданий (это ключевой показатель инженерного обеспечения, непосредственно влияющий на стоимость объектов строительства).

"Норму расхода воды для жилых зданий в среднем за сутки действительно удалось существенно снизить: с 210 до 160-180 литров - в зависимости от способа организации горячего водоснабжения. То есть примерно на 15-25%, что линейно проецируется также и на стоимость подключения к централизованным сетям", - подчеркнул руководитель лаборатории "Технологическая интенсификация объектов водоснабжения и канализации" НИИСФ РААСН Дмитрий Фрог.

По словам вице-президента НП "АВОК" Александра Колубкова, в своде правил для водопроводных стояков теперь предусматривается использование комплектных изделий, включающих одновременно регулятор давления, фильтр и запорное устройство - в одном корпусе (квартирные регуляторы давления). Это позволит в разы уменьшить количество разъемных соединений в системе водоснабжения, а значит снизить вероятность аварий и протечек, ускорить монтаж и эксплуатацию водопроводных стояков, сократить габариты обвязки узлов установки счетчиков холодной и горячей воды на поквартирных ответвлениях, что также позволит уменьшить габариты сантехнических шкафов.

Проектом документа предусмотрена возможность оснащения ванных комнат электрифицированными полотенцесушителями, подключенными к системе электроснабжения потребителя. Впервые сформулирована рекомендация по замене воды питьевого качества на природную или частично очищенную воду - для тех потребителей, у которых нет необходимости в питьевом качестве (при соответствующем технико-экономическом и санитарно-гигиеническом обосновании).

"Экономический эффект от пересмотра свода правил в масштабах страны может достигать многих сотен миллионов рублей", - считает Колубков. На это повлияет применение новых технологий, оптимизация мощностей, сокращение сроков проектирования и строительства, в том числе за счет уменьшения периодов сбора исходно-разрешительной документации и сокращение сроков разработки проектной документации за счет применения типовых решений.

Кроме того, новый свод правил повышает энергоэффективность зданий. В нем установлены требования по сбору и использованию дождевых и талых вод на поливомоечные, противопожарные и технологические нужды.

Сейчас завершается процедура экспертизы проекта документа в ТК 465 "Строительство".

Кстати, 19 ноября во всем мире празднуется День сантехника и День туалета.