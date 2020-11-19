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Текст:   Галина Мисливская 
17:09 19.11.2020

Минстрой предложил отказаться от строительства апартаментов

Уже введенные в эксплуатацию апартаменты следует признать жилыми помещениями и больше не строить недвижимость этого типа, считает замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В четверг он принял участие в парламентских слушаниях о статусе апартаментов как объекта недвижимости, которые провел комитет Совета Федерации по федеративному устройству.

Фото: iStock
Сколько будут стоить апартаменты после изменения их статуса

Открывая дискуссию, первый зампред комитета Аркадий Чернецкий напомнил, что апартаменты стали популярны, особенно в больших городах, но их владельцы не могут там регистрироваться, поскольку эти квартиры не имеют статуса жилых помещений. По этой же причине застройщики не обязаны соблюдать, к примеру, нормы инсоляции и обеспечивать здания доступом к социальной инфраструктуре.

А уже введенные в эксплуатацию апартаменты "должны попасть под амнистию", считает Никита Стасишин. Их следует признать многофункциональными зданиями с жилыми помещениями, по аналогии с обычным жильем создать управляющие компании, ввести взносы за капремонт, разрешить жильцам регистрацию.

"Хотим ли мы дальше разрешать строить такие многофункциональные здания? Пока наша позиция, что это нецелесообразно", - заявил замглавы Минстроя.

"Все, что уже построено, должно быть учтено в объеме ввода жилья, но с какого-то момента мы должны себе сказать: все, эта лавочка закрывается, с сегодняшнего дня мы строим только жилье", - добавил он.

Отметим, что в соответствии с общенациональным планом действий по восстановлению экономики РФ, правительство планирует утвердить правовой статус апартаментов до конца этого года.

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